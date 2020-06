To największy trend z pokazów wiosna/lato 2020. Musisz go znać, zanim inni się zorientują, że to hit

Wielkie pokazy na sezon wiosna/lato 2020 oczywiście już za nami. Doskonale wiemy, że przez najbliższe miesiące będziemy nosić kwieciste spódnice sukienki, bluzki i kurtki z bufiastymi rękawami, klapki na szpilce w stylu Bottega Veneta czy jeansy o fasonie "paperbag". Teraz skupimy się na jeszcze jednym ważnym trendzie, który tego lata będziecie widzieć wszędzie - mowa o marszczeniach na bluzkach, sukienkach, spódnicach. Jak stylizować ubrania z marszczeniami w swoich stylizacjach? Z czym je zestawiać? Sprawdźcie!

Marszczenia - największy hit lata 2020

Marszczenia to must-have w naszej szafie tego lata. Mamy totalną obsesję na ich punkcie! Marszczenia pojawiały się na pokazach takich domów mody jak Chloe, Celine, Elie Saab czy Jacquemus. Co ciekawe, marszczenia pojawiały się nie tylko w pokazach na sezon wiosna/lato 2020, ale także - na sezon jesień/zima 2020! To znak, że ubrania z marszczeniami, które kupisz teraz, będą modne również jesienią i zimą!

Znaleźliśmy w sieciówkach dostępnych w Polsce 5 hitowych ubrań, które z pewnością skradną twoje serce. Oto one! Minimum jedną z tych rzeczy musisz mieć w swojej garderobie.

1. Piękna białą sukienka hiszpanka z Zary, zwróćcie uwagę nie tylko na piękny hiszpański dekolt, ale przede wszystkim na marszczenia. Marszczenia w połączeniu z klasyczną bielą wyglądają niezwykle luksusowo. Ta sukienka kosztuje 139,99 zł. Jest nadal dostępna w Zarze.

Instagram Zara Outfits / materiały prasowe

2. Kolejny hit z marszczeniami w roli głównej to piękna lawendowa bluzka z H&M. Kupicie ją za 39,99 zł.

3. A co powiesz na ten piękny top z marszczeniami z Zary? Kosztuje 109 złotych.

4. A może klasyczna czerń i marszczenia? Taką sukienkę kupisz w wielu sieciówkach, lub na Allegro. Model, który znaleźliśmy, kosztuje zaledwie 29,99 zł.

5. Piękna ołówkowa szara spódnica to projekt marki Beksa. Kupicie ją teraz za 149 złotych (przeceniona ze 179 zł).