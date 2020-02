Jeansy paperbag na wiosnę 2020. Ten fason jeansów w 3 sekundy wyczaruje wąską talię!

Narzekasz na brak talii i nie wiesz, co założyć, żeby w jakiś magiczny sposób ją stworzyć? A może czujesz się skrępowana zakładaniem obcisłych jeansów, ponieważ nie lubisz swojego brzucha? Jeśli przynajmniej na jedno z tych pytań odpowiedziałaś twierdząco, mamy dla ciebie rozwiązanie w postaci jednego fasonu jeansów. Chcecie poznać ten magiczny model? Przedstawiamy wam... jeansy paperbag! Na czym polega ich fenomen?

Paperbags - nowe jeansy na wiosnę 2020

Jeansy paperbags (czyli w wolnym tłumaczeniu papierowa torba) - najlepiej z wysokim stanem - to jeansy idealne dla kobiet, które marzą o wąskiej talii. Ich krój delikatnie poszerza biodra i zwęża optycznie talię, dzięki czemu łatwiej jest nam stworzyć pożądaną sylwetkę klepsydry. Tak naprawdę w bardzo podobny sposób działają modne tej wiosny balloon jeans - Balloon jeans wracają do mody! To najmocniejszy trend na wiosnę 2020.

Przyjrzyjcie się krojowi tych jeansów. To co dzieje się wokół talii, sprawia, że biodra wydają się delikatniej szersze, a talia idealnie wąska. Kochamy ten model jeansów!

Jeansy paperbag, Zara, 109 zł

Jeansy paperbag, Zara, 139 zł

Jak wam się podoba ten fason?