Trendy lato 2020. Sandałki z CCC wyglądają identycznie jak projekt Bottega Veneta za 3 tys. zł!

Bottega Veneta w sezonie wiosna/lato 2020 lansuje klapki i sandałki na obcasie, najlepiej plecione lub te z wieloma przewiązaniami. Kolory, które niezmiennie rządzą, to brązy, błękity i oczywiście klasyczna biel. My zakochaliśmy się bez reszty w modelu z cienkimi paseczkami, tymi w kolorze białym. Model, który widzicie poniżej, już miał znaleźć się w naszej szafie, gdyby nie jego kosmiczna cena. Za sandałki Bottega Veneta trzeba zapłacić... około 3 tysięcy złotych! Szaleństwo? Zdecydowanie! My znaleźliśmy na szczęście rozwiązanie.

Tak wyglądają sandałki Bottega Veneta, kosztują prawie 3 tysiące złotych! Też wam się podobają, ale wasze konto krzyczy "NIE!", kiedy choć przez chwilę pomyślicie o ich zakupie? Zobaczcie poniżej, co znajdziecie w sieciówce CCC...

Sandałki Bottega Veneta, ok. 3000 zł

Tak wyglądają sandałki, które dostępne są w CCC. Są łudząco podobne do modelu lansowanego przez luksusową markę Bottega Veneta. Różnią się tylko wysokością obcasa (te z CCC mają 5-centymetrowy obcas) oraz oczywiście ceną! Sandałki od Bottega Veneta kosztują ok. 3000 złotych, te projektu Gino Rossi z CCC mogą być wasze za 299 złotych. Możecie je kupić na stronie internetowej eobuwie.pl.

Sandałki CCC, eobuwie.pl, 299 zł

W sandałkach Gino Rossi zakochała się również Jessica Mercedes. Ani trochę się jej nie dziwimy. Sandałki z cienkimi paseczkami wyglądają jakby zostały stworzone przez luksusowy dom mody. Są hot!