Bufiaste rękawy to hit wiosny 2020! Oto 6 ubrań z Zary, które wpisują się w ten trend

Wiosna 2020 już niebawem się zacznie. O większości hitowych elementów garderoby już pisaliśmy - z pewnością wiecie, że wiosną będą rządzić torby XXL, kolorowa ekoskóra w postaci płaszczów czy sukienek oraz wszelkie ubrania i dodatki w grochy. Kolejnym trendem, które podbije światowe ulice, będą bufiaste rękawy. Trend na bufiaste rękawy lansują wszystkie sieciówki, w tym Zara.

Na jakie ubranie z bufiastymi rękawami powinnaś się zdecydować? My polecamy wszelkie bluzki, koszule i sukienki - o długości maxi i mini. Ale jeśli nadal nie możesz się zdecydować, my polecamy ci zwrócić szczególną uwagę na naszą propozycję nr 6 - drapowana sukienka w kwiaty będzie hitem sprzedaży w Zarze - zapewniamy was!

1. Biała szeroka koszula, Zara, 199 zł

2. Popelinowa suknia w kwiaty o długości maxi, Zara, 199 zł

3. Bluzka ze sztucznej skóry, Zara, 139 złotych

4. Sukienka z jeansowego materiału z bufiastymi rękawami, Zara, 139 zł

5. Zara, sukienka z bufiastymi rękawami, Zara, 139 zł

6. Drapowana sukienka w kwiaty, Zara, 139 zł