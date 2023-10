Niedługo córeczka Wersow i Friza skończy już dwa miesiące. Mała Majusia z dnia na dzień rozkochuje w sobie swoich rodziców coraz bardziej. Nie szczędzi im również wzruszeń. Friz właśnie pochwalił się uroczym szczegółem. Razem z Weroniką nieźle na tym korzystają.

Friz o córeczce

W czerwcu Wersow i Friz powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Córeczka otrzymała na imię Maja. Fani domyślali się, że to będzie to imię już od dawna. Wszystko przez to, że Weronika Sowa opowiadała o swoim wymarzonym imieniu dla dziecka w filmikach już na początku swojej internetowej kariery. Teraz Wersow i Friz odnajdują się w roli rodziców i chętnie dzielą się tym, co u nich słychać. Dumny tata pochwalił się właśnie "nowym rekordem Majusi". Co co miał na myśli?

Dzisiaj Majusia pobiła rekord. Swój rekord w spaniu. 6,5h ciągiem także dało się dzisiaj wyspać i to bardzo.

Również Wersow podzieliła się z fanami nowymi zdjęciami z córeczką. Tuląc ją do serca napisała:

Moje szczęście ????

"Słodkie buby ????" - tak nazwał swoje dziewczyny Friz w komentarzu. Fani są oczarowani nowymi zdjęciami Majusi:

- Mała Wera totalnie????❤️

- Nadal nie dowierzam ze Wera jest mamą, a tu proszę za chwile dwa miesiące. niesamowite, szczęścia, szczęścia, szczęścia ❤️????

- Mała to Twoja kopia ???? Widać szczęście w oczach ❤️

- Ale Majusia jest słodziutka ????

Też lubicie oglądać ich rodzinne zdjęcia? Niektórzy wciąż niedowierzają, że ich ulubieni youtuberzy dziś są rodzicami. Jednak to nie koniec zmian w ich życiu. Nie jest tajemnicą, że w niedalekiej przyszłości Wersow i Friz planują wziąć ślub.

