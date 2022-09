"To jest moment, którego się obawiałem". Król Karol III przyłapany przez kamery 

Pogrążeni w żałobie Brytyjczycy czekają na pogrzeb królowej Elżbiety II, który ma się odbyć w Londynie nie dłużej niż dwa tygodnie od śmierci monarchini. Królowa Elżbieta II odeszła w otoczeniu najbliższych, w ukochanym sobie zamku Balmoral, gdzie spędziła dużą część swojego życia. To właśnie tam, w sali balowej zostało wystawione jej ciało, by personel, który został z nią do ostatnich chwil, mógł oddać królowej należyty hołd. Trumna z ciałem Elżbiety II wystawiona w zamku Balmoral Królowa Elżbieta II ostatnie dni swojego życia spędziła w wyjątkowym dla siebie miejscu. Zamek Balmoral to letnia posiadłość należąca do Windsorów i liczy sobie ok. 20 tysięcy hektarów. To tutaj królowa Elżbieta spędzała wakacje jako mała dziewczynka, tutaj oświadczył się jej książę Filip i właśnie tutaj brała udział w przyjęciach, odkąd była nastolatką. W 2019 roku po raz ostatni wzięła udział w corocznym balu w towarzystwie księcia Filipa. W zamku Balmoral odbyła się także jej ostatnia audiencja, podczas której powierzyła Liz Truss sformowanie nowego rządu. W sali balowej, w której królowa Elżbieta II przez wiele lat uczestniczyła w przyjęciach, teraz została wystawiona trumna z jej ciałem. Personel, który trwał przy królowej aż do końca jej dni ma okazję oddać jej hołd. W przeciągu dwóch dni trumna z ciałem królowej Elżbiety zostanie przetransportowana do Pałacu Holyroodhouse w Edynburgu, a następnie do Londynu. Pogrzeb królowej Elżbiety zaplanowany jest na 19. września 2022 roku. Zobacz także: Król Karol III o królowej Elżbiecie II: "Rozpoczynasz ostatnią podróż, żeby dołączyć do mojego taty" Pogrzeb królowej Elżbiety odbędzie się w Katerze Westminsterskiej. Tysiące osób pożegna królową Elżbietę. Uroczystość pogrzebowa ma mieć charakter państwowy....