Jak już wcześniej zapowiadano w tegorocznej edycji "Top Model. Zostań Modelką" o wiele częściej niż w poprzedniej będzie pojawiać się Anja Rubik. Nie każdemu się to co prawda podoba. Bowiem ponoć jedna z jurorek jest o nią zazdrosna, ale producenci show postawili na profesjonalizm Anji.

Reklama

A jak można się domyśleć, uznana w tym roku za najlepszą modelkę świata z pewnością zna się na modelingu. Anja prezentowała ubrania najlepszych projektantów więc rady od tak doświadczonej osoby z pewnością przydadzą się początkującym adeptkom.

- Będzie podobnie, jak w zeszłym sezonie, czyli będę pomagać dziewczynom, tłumaczyć niektóre rzeczy. Będę ich w tym sezonie również uczyć chodzić - to będzie coś dodatkowego. Będę więcej z nimi przebywać. - powiedziala Rubik w rozmowie z nową korespondentką programu i byłą uczestniczką show, Kasią Smolińską

Dla Rubik występ w programie też jest czymś nowym. Twierdzi, że to miła odmiana od jej codziennej pracy, czyli pracy na wybiegu, czy udziału w sesji zdjęciowej.

- To jest projekt, który jest dla mnie bardzo fajny. To coś kompletnie innego, niż robię na co dzień. To nie jest sesja, to nie jest wybieg, więc jest to takie ekscytujące wyzwanie dla mnie. - wyznała Anja.

Zobacz także

Reklama

Dziewczyny, które poważnie traktują udział w programie z pewnością będą zachwycone. W końcu nie ma to jak uczyć się od profesjonalistki...



pijavka