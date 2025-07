28 lipca 2025 roku o godzinie 11:00 w Kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Joanny Kołaczkowskiej. Aktorka kabaretowa, znana z kabaretu Hrabi, zmarła w wieku 59 lat w wyniku choroby nowotworowej, glejaka mózgu. Informacja o jej śmierci pojawiła się w nocy z 16 na 17 lipca 2025 roku.. Msza żałobna poruszyła zgromadzonych do głębi. Wzruszające kazanie duchownego podkreśliło ogrom miłości, jaką otaczano Joasię. Ksiądz zwrócił uwagę na duchowy wymiar jej działalności scenicznej i dziękował za jej obecność w życiu bliskich i fanów. Na nabożeństwo przybyły tłumy żałobników: bliscy, artyści, fani i przyjaciele z show-biznesu.

Świecka ceremonia na Powązkach zgodna z ostatnią wolą Joanny Kołaczkowskiej

Wzruszające słowa kapłana podczas pogrzebu Joanny Kołaczkowskiej poruszyły żałobników i opinię publiczną. Ksiądz nie tylko nawiązał do pracy zmarłej aktorki, która miała ogromny wpływ na kulturę i polską scenę kabaretową, ale też zwrócił się bezpośrednio do jej pogrążonej w żalu siostry. Po mszy świętej, zgodnie z wolą zmarłej, odbyła się świecka ceremonia pogrzebowa w sali "Powązki Wojskowe" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Uroczystość miała charakter pogrzebu humanistycznego, przebiegającego bez elementów religijnych, za to pełnego refleksji, muzyki i wspomnień.

Tłum żałobników oddał hołd niezwykłej artystce. Wśród przemawiających znaleźli się członkowie kabaretu Hrabi, Szymon Majewski, Artur Andrus oraz siostra Joanny Kołaczkowskiej. Głos zabierali bliscy, którzy wspominali Joannę jako osobę pełną ciepła, humoru i empatii. Wśród zgromadzonych znaleźli się też m.in. Adrianna Borek, Emilia Krakowska, Robert Motyka, Beata Tadla, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, Maciej Stuhr, Kasia Moś czy Magda Steczkowska.

Głos zmarłej Joanny Kołaczkowskiej wybrzmiał z głośników podczas pogrzebu. Żałobnicy nie kryli łez

Ku zaskoczeniu wielu, w czasie pogrzebu Joanny Kołaczkowskiej wyemitowano nagranie z udziałem artystki. To była chwila pełna emocji. Z głośników popłynęły im. takie wyciskające łzy słowa zmarłej aktorki.

Pytacie mnie: jak sobie radzę w czasoprzestrzeni? Dobrze.

Nagranie rozbawiło i wzruszyło zgromadzonych. Po chwili ciszy, przy wynoszeniu urny z sali, tłum żałobników spontanicznie zaczął bić brawo, tak samo, jak wielokrotnie nagradzano ją za życia. Był to jeden z najbardziej symbolicznych momentów całej uroczystości.

Wzruszające słowa przyjaciół. Przemawiali Majewski i Andrus

W trakcie świeckiej ceremonii przemawiali również przyjaciele zmarłej. Artur Andrus powiedział:

Spotkaliśmy się po to, żeby pożegnać niezwykłą, jedyną, nieprawdopodobną, najważniejszą naszą Aśkę. Rodzina i przyjaciele to są wszystko ludzie, którzy ją zawsze otaczali.

Szymon Majewski, bliski przyjaciel Joanny Kołaczkowskiej, mówił przez łzy, odmawiając przyjęcia do wiadomości, że jej już nie ma. Kabaret Hrabi złożył artystce hołd, przypominając, jak ogromny wpływ miała na ich życie i twórczość.

Asia, ostatnio dużo jeżdżę po mieście. I widocznie muszę jakoś to rozjeździć, że Ciebie nie ma. Nie uwierzysz ile razy, gdy się zamyślę, zaczynam jechać do Ciebie. - mówił poruszony Szymon Majewski.

Rodzina prosiła o datki zamiast kwiatów. Poruszający gest pamięci Joanny Kołaczkowskiej

Zgodnie z ostatnią wolą Joanny Kołaczkowskiej, rodzina poprosiła, by nie przynosić kwiatów ani nie składać kondolencji. Zamiast tego uczestnicy pogrzebu mogli wesprzeć Fundację Avalon, pomagającą osobom z niepełnosprawnościami. Przy urnie ustawiono czarno-białe zdjęcie przedstawiające połowę twarzy artystki oraz wieniec z poruszającym napisem: :Nie ma cię, a jesteś". Obok znalazł się także wieniec przysłany przez prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.

Ceremonia pogrzebowa Joanny Kołaczkowskiej na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych. Było to pełne emocji, refleksji i wdzięczności pożegnanie artystki, której twórczość na zawsze pozostanie w sercach Polaków.

