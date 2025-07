28 lipca 2025 roku w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Joanny Kołaczkowskiej. Artystka została pożegnana przez licznych przyjaciół, współpracowników i fanów. Ceremonia rozpoczęła się w kościele, a następnie przeniosła się do sali "Powązki Wojskowe", gdzie odbyła się świecka część uroczystości. Zamiast kwiatów, zgodnie z ostatnią wolą zmarłej, zbierane były datki.

Podczas świeckiej części ceremonii głos zabrał Szymon Majewski – dziennikarz, satyryk i współtwórca podcastu "Mówi się", który przez lata współpracował z Kołaczkowską. Był też jej oddanym przyjacielem. Jego przemówienie, pełne osobistych wspomnień i emocji, głęboko poruszyło zgromadzonych. Majewski kilkukrotnie musiał przerwać wypowiedź, nie mogąc powstrzymać łez.

W swojej mowie wspominał wspólne chwile z Joanną, codzienne rozmowy oraz rytuał przygotowań do nagrań podcastu. Opowiadał, jak często bezwiednie kierował się w stronę jej domu, nie mogąc pogodzić się z jej odejściem:

Asia, ostatnio dużo jeżdżę po mieście. I widocznie muszę jakoś to rozjeździć, że Ciebie nie ma. Nie uwierzysz ile razy, gdy się zamyślę, zaczynam jechać do Ciebie. (...) Wyobraź sobie, że już dwa razy jadąc gdzieś bawić ludzi w Polsce, źle skręciłem i byłem prawie pod Twoim domem. I prawidłowo. Bo powinno być tak, że jadę do Ciebie we wtorek. Parkuję powiedzmy tak pół 14 albo 15. Wychodzę z auta, stoję przy nim i ryczę jak koza. Ty wtedy wychodzisz i mówisz ''no dobra, no nie mogę, dobra, już. Długo jeszcze?''

Dalej dodał:

Mijam furtkę, staję, patrzę długo wymownie na niewywiezione plastiki. A Ty mówisz ''Jezu, ale Ty durny jesteś. No wywiozę. Wchodzisz?''. Więc jak zawsze wchodzę. Robisz mi kawę, którą jak wiesz, najlepiej przyrządzam. Czyli, że nie należy jej przyklepywać. Aśka zawsze wszystko najlepiej wiedziała. I mówię, Aśka, to trzeba przyklepać. Nie, nie robi się tak. Następnie pijemy tę kawę, omawiamy życie bolesne, aż w końcu nagle mówisz. To co, idziemy nagrywać? I wtedy idziemy na górę. Ty siadasz, Stefan wskakuje Ci na kolana, oczywiście najpiękniej na świecie. Włączasz mikrofon i mówisz, cześć Szymon. Cześć Asia. Tak było cztery lata, cztery, pięć razy w miesiącu

Szymon Majewski nie tylko mówił o swojej stracie, ale też przekazał, że wiele osób z otoczenia Joanny – słuchacze, współpracownicy, znajomi – prosiło go, by w ich imieniu wyraził wdzięczność.