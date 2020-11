Teorie Edyty Górniak wywłały burzę w sieci! Wpis Justyny Steczkowskiej to riposta idealna

O Edycie Górniak, na jej życzenie, znów jest głośno. Niestety, ale mowa nie o nowej płycie czy utworach, zaś o teoriach spiskowych, które od propaguje na swoim Instagramie. W sieci zawarzało po tym, jak diva, zaliczana do grona "koronasceptyków", stwierdziła m.in. że noszenie maseczek jest zaplanowane i ma skłócić Polaków, a w szpitalach leżą statyści, a nie chorzy na koronawirusa. Nad wszystkim ma czuwać sam Bill Gates.

Na jurorkę "The Voice of Poland" spadła ogromna fala krytyki, m.in. ze strony lekarzy oraz gwiazd.

Jak ja słyszę od jednej publicznej osoby, że my w szpitalach przetrzymujemy statystów i że nie ma koronawirusa, to ta osoba pewnie swoją wiedzę ma z czasów starożytności. Warto byłoby ją czasami uaktualnić. W związku z tym takie postawy negujące istnienie koronawirusa i z tym związane niebezpieczeństwa, powinny być ścigane wręcz. Ścigane - jako obowiązek państwa! - powiedział w wywiadzie dla TVN24 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja. Fałszujesz koleżanko! - grzmiała Magda Gessler na Instagramie. Szanować ludzkie zycie i persona el medyczny !!! Pani Edyta !!! Zalec M spacer po szpitalach .. przez cały dzien bez maseczki na oddziałach covid - napisała w sieci restauratorka (pis. oryginalna).

Justyna Steczkowska o opiece nad mamą i pracy lekarzy

W sieci pojawiło się mnóstwo memów, komentarzy i wpisów drwiących z Edyty Górniak i jej teorii spiskowych. Ich przeciwniczką jest Justyna Steczkowska, która z okazji Święta Niepodległości zdecydowała się na wzruszający post - nawiązała w nim m.in. do opieki nad swoją schorowaną mamą i szacunku do lekarzy i personelu medycznego, który walczy w szpitalach z pandemią:

Wiem, że wszyscy damy sobie radę i przejdziemy ten trudny czas. Tylko proszę Was, postarajmy się o więcej empatii do siebie nawzajem, miłości i zrozumienia. Wielu ludziom jest ciężko. Artystom też. Od lutego do grudnia powinnam zagrać około 100 koncertów, a zagrałam tylko 5, ale wiem, że ludzie mają większe problemy, bo nie tylko nasza branża przeżywa kryzys. Dlatego, żeby nie zwariować, staram się tworzyć nowe rzeczy, szukać w sercu nowych dźwięków i myśleć z nadzieją o przyszłości. 😍 Miejcie we wszystkim swój własny rozum i nie pozwólcie odebrać sobie dobrej energii. Obserwujcie sytuacje, doceniajcie fakty, a nie tylko „spiskowe teorie dziejów”.

Gwiazda zaapelowała do szacunek do lekarzy:

Szanujmy lekarzy, pielęgniarki i ich ciężką pracę. To też (poza swoją pracą), po prostu ludzie tacy jak każdy z nas. Mają swoje rodziny, problemy nie tylko trudne zawodowe sprawy i emocje. Wierzę w ich dobre intencje i oddanie sprawie. Bardziej niż ludzie zawodzi tu system, gadające głowy, które nigdy nie zderzyły się z taką rzeczywistością. Od kiedy pielęgnuje moją niepełnosprawną (już teraz tylko leżącą) mamunię, ❤️ Doceniam tym bardziej pracę każdej pielęgniarki i salowej. 🙏 Kocham moją mamą i jestem jej szczerze oddana, opatruję rany, myję, przebieram, pielęgnuję itd., ale nie można wymagać od służby zdrowia, żeby kochała każdego pacjenta jak własną rodzinę. Pomóżmy im dobrym słowem i zrozumieniem. Człowiek jest cudowną energetyczną istotą. Dobre słowo, miłość i empatia potrafią zdziałać cuda! Od nas zależy, jak będzie wyglądał ten trudny czas. Czy będzie tylko udręką i złością, czy też prawdziwym czasem oczyszczenia i ważną lekcją CZŁOWIECZEŃSTWA dla nas wszystkich. ❤️

Choć Justyna bezpośrednio nie odniosła się do wyznań Edyty Górniak, trudno nie zauważyć kilku nawiązań. Pikanterii dodaje fakt, że Edyta w ostatnich wywiadach nie wypowiadała się w dobrym tonie na temat Justyny. Czy doczekamy się riposty Górniak? Wolelibyśmy nie.

Przypomnijmy - już w sobotę zobaczymy kolejny odcinek "The Voice of Poland", z gościnnym udziałem Justyny Steczkowskiej, która zaprezentuje widzom swój nowy singiel. Jurorką w show jest Edyta.

