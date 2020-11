Magda Gessler o teoriach spiskowych Edyty Górniak: "Fałszujesz koleżanko!" Jest mocna odpowiedź piosenkarki

Ostatni live Edyty Górniak odbił się głośnym echem. Wokalistka podczas kilkugodzinnej transmisji na żywo opowiadała o swoich przemyśleniach na temat (jej zdaniem nieistniejącej) pandemii koronawirusa i podejmowanych przez rząd działań. Według kontrowersyjnej teorii gwiazdy w szpitalach covidowych leżą statyści, odporność można wzmocnić oregano. Wypowiadała się również m. in. na tematy aborcji. Poglądy Edyty Górniak zdenerwowały Magdę Gessler, która opublikowała mocny wpis skierowany do koleżanki z branży:

"Fałszujesz koleżanko!"

Na odpowiedź wokalistki nie trzeba było długo czekać.

Spór o teorie spiskowe. Edyta Górniak odpowiada Magdzie Gessler

W minioną niedzielę Edyta Górniak zorganizowała trwającą prawie trzygodzinną transmisję na żywo, w której przedstawiła swoje poglądy na temat pandemii koronawirusa. Zachęcała do nienoszenia maseczek, co według niej tylko dzieli ludzi. Pokusiła się również o stwierdzenie, że w szpitalach covidowych leżą statyści, co wywołało oburzenie wielu lekarzy. Wypowiedział się m. in. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja:

Jak ja słyszę od jednej publicznej osoby, że my w szpitalach przetrzymujemy statystów i że nie ma koronawirusa, to ta osoba pewnie swoją wiedzę ma z czasów starożytności. Warto byłoby ją czasami uaktualnić. W związku z tym takie postawy negujące istnienie koronawirusa i z tym związane niebezpieczeństwa, powinny być ścigane wręcz. Ścigane - jako obowiązek państwa! - powiedział w wywiadzie dla TVN24

Edyta Górniak zdecydowała się także na podanie swojego numeru telefonu fanom, aby mogli do niej zadzwonić. Ostatecznie miała zrobić sobie dłuższą przerwę od mediów społecznościowych, jednak na jej profilu wciąż pojawiają się nowe posty.

Ostatnie poczynania Edyty Górniak zdenerwowały Magdę Gessler. Popularna restauratorka zdecydowała się na mocny wpis, w którym wprost zwróciła się do piosenkarki słowami "fałszujesz koleżanko"! Wśród użytych hasztagów pojawiło się także słowo "ignorantka". Na pierwszą odpowiedź Edyty nie trzeba było długo czekać:

Poćwiczę zatem 🤭 Uwielbiam Twoje kotlety :) są mega.

Niektórzy fani, widząc post Magdy Gessler, stwierdzili, że wzajemne obrażanie się w sieci nie jest w tych czasach potrzebne, ponieważ już wystarczająco źle się dzieje. Restauratorka wytłumaczyła swój ruch słowami:

Potrzebne... Celebryci też muszą myśleć

W komentarzach postanowiła jeszcze raz zwrócić się do Edyty Górniak nawiązując już bezpośrednio do jej teorii na temat szpitali:

Szanować ludzkie życie i personel medyczny!!! Pani Edyta!!! Zalecam spacer po szpitalach... Przez cały dzień bez maseczki na oddziałach covid

Edyta Górniak postanowiła odnieść się do konfliktu z Magdą Gessler również na swoim Instastory:

Oops... słowa wagi ciężkiej. Warto Magdalenko oprzeć swoje wrażenia o prawdziwość wypowiedzi, nie o ich skróty lub złośliwe interpretacje. Nie powinien być to zbyt duży wysiłek dla osoby inteligentnej. Serdeczne ukłony

Myślicie, że to początek konfliktu?

