Choć Katarzyna Sokołowska znana jest z zamiłowania do klasycznej elegancji, w myśl stylistyki "quiet luxury", to nie stroni również od charakterystycznych elementów garderoby, których odważna stylistyka jest często na granicy kiczu i kampu. Zobaczcie jej najnowszy look, który zelektryzował internautów. Ten kontrowersyjny trend jednak nie wszystkim przypadnie do gustu.

Kasia Sokołowska zaskoczyła stylizacją. Wszyscy patrzą tylko na jej stopy

Kasia Sokołowska uwielbia nieoczywiste modowe rozwiązania, nic więc dziwnego, że reżyserka pokazów mody i jurorka polskiej odsłony "Top Model" od lat uznawana jest za ikonę stylu. Ostatnio Kasia Sokołowska zachwyciła dodatkiem w stylu "french chic", stawiając na białe, transparentne podkolanówki, które zestawiła z białymi czółenkami typu Marry Jane. Teraz internauci ponownie patrzą głównie na jej stopy.

Na jednym z najnowszych instagramowych postów, Kasia Sokołowska pochwaliła się niezwykle udanym jesiennym lookiem. Gwiazda TVN postawiła na oversizową, brązową, skórzaną ramoneskę z przetarciami w stylu vintage, którą zestawiła z cieplutkim swetrem z golfem i skórzaną mini spódnicą z okazałym, ozdobnym suwakiem z przodu. Uwagę internautów przykuły jednak stopy jurorki "Top Model". Brązowe czółenka w szpic na mini obcasie typu "kaczuszka", Kasia Sokołowska połączyła z grubymi, wełnianymi getrami w szarym odcieniu.

Jesienna Kasia. Super stylizacja.

Super look.

Co za styl, dla mnie bomba! - komentują zachwyceni internauci.

Kiedyś faux-pas, teraz hit? Getry, czyli ocieplacze na kostki, zaczynają wracać do łask

Trendy z przełomu mileniów nie słabną, a wręcz zyskują na sile. Latem do łask wróciły rybaczki i jeansowe total looki rodem z lat 00., a jesienią i zimą 2025/2026 ulice zaleją kozaki typu "polished grunge", na jakie zdecydowała się ostatnio m.in. Małgorzata Kożuchowska. Jak się jednak okazuje, to jednak niejedyny powrót trendów sprzed lat, które przez ostatnie dekady były uznawane za synonim obciachu.

Ocieplacze na kostki i łydki wielu mogą kojarzyć się fitnessowymi lookami rodem z USA z lat 80., jednak na przełomie lat 90. i 00. za sprawą takich celebrytek, jak Paris Hilton czy Fergi ten dodatek jeszcze bardziej zyskał na popularności. Noszono go jako modny element do minispódniczek, bermudów czy spodni rybaczek, jednak z czasem szybko zyskał miano kiczu. Co ciekawe, jesienią 2025 getry ponownie wracają na salony.

Gwiazdy pokochały ocieplacze na kostki. Z czym łączyć getry?

Jak udowadnia to Kasia Sokołowska, ocieplacze na kostki będą doskonałym dodatkiem do mini spódniczek. Możemy łączyć je z klasycznymi czółenkami, czy mokasynami. Świetnie sprawdzą się także w parze z modnymi kozakami. Co więcej, ten dawno zapomniany element garderoby jest nie tylko wizualnym dodatkiem, ale też skutecznie ociepla nogi. W ofercie popularnych sieciówek możecie bowiem znaleźć modne getry z naprawdę dobrym składem, jak kaszmir, merino, czy wełna z alpaki.

