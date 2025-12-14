Styliści porannego pasma TVN doskonale wiedzą co zrobić, by o kreacjach prowadzących "Dzień Dobry TVN" było głośno. Doskonałym przykładem na to jest najnowszy look Sandry Hajduk-Popińskiej. Prezenterka postawiła na casualowy set z cieplutkim, stylowym swetrem w roli głównej. Ten model to hit Instagrama.

Sandra Hajduk-Popińska z "Dzień Dobry TVN" w swetrze idealnym na święta

Jeśli coś jest modne, Sandra Hajduk-Popińska z "Dzień Dobry TVN" już ma to w swojej szafie. Prezenterka porannego pasma TVN doskonale bowiem wyczuwa najnowsze trendy, a jej ostatnie stylizacje sprawiły, że wielu widzów już okrzyknęło ją jedną z najlepiej ubranych dziennikarek stacji. Prezenterka, choć uwielbia klasyczną elegancję, nie stroni też od casualowych looków. Ostatnio Sandra Hajduk-Popińska zachwyciła szylkretowym dodatkiem, który skradł serca internautów. Wcześniej głośno było też m.in. o jej panterkowej kreacji czy szydełkowej sukience.

Teraz, wprowadzając widzów stacji w iście świąteczny klimat zbliżającego się wielkimi krokami Bożego Narodzenia, dziennikarka po raz kolejny udowodniła, że doskonale wyczuwa modowe trendy. W jednym z najnowszych odcinków "Dzień Dobry TVN" Sandra Hajduk-Popińska zdecydowała się na brązowy sweter ze skandynawskim wzorem, który podbija media społecznościowe.

Ten sweter z Zary jest hitem sieci. Sandra Hajduk-Popińska już go nosi

Żakardowy sweter w norweskim stylu, przez dekady postrzegany jako babciny relikt minionej epoki, w sezonie jesień-zima 2025/2026 przeżywa spektakularny comeback. Skandynawskie it-girls, influencerki oraz trend-watcherki przywracają mu należne miejsce w szafach, prezentując go w stylizacjach inspirowanych estetyką vintage, cosy chic oraz minimalistyczną klasyką. Geometryczne wzory, miękka dzianina i komfortowy krój oversize sprawiają, że sweter z nordyckim rodowodem idealnie wpisuje się w potrzeby współczesnych fashionistek.

Wśród wielu dostępnych opcji, żakardowy sweter norweski z Zary zyskał status must-have’u sezonu. Model ten zachwyca designem, a klasyczny nordycki wzór utrzymany w stonowanych kolorach czyni go uniwersalnym elementem garderoby. To właśnie on skradł serce także Sandry Hajduk-Popińskiej, która niedawno pojawiła się w nim w "Dzień Dobry TVN". Stylizację dziennikarki dopełniły szare jeansy z szerokimi nogawkami oraz minimalistyczna biżuteria.

Jeśli wam też spodobał się sweter z Zary w stylu Sandry Hajduk-Popińskiej z "Dzień Dobry TVN" musicie przygotować się na wydatek 199 złotych.

Gdzie kupić stylowe swetry w norweskim stylu

W sezonie zima 2025/2026 żakardowy sweter norweski króluje w stylizacjach zagranicznych, ale też polskic it-girls oraz trendsetterek. Łączą one klasyczne nordyckie printy z vintage’owymi jeansami, długimi spódnicami maxi czy ocieplanymi legginsami. Całość dopełniają wełniane płaszcze, botki na masywnej podeszwie oraz minimalistyczne akcesoria. Jeśli wam też spodobał się ten trend podobne swetry znalazłam dla was również w ofertach innych sieciówek.

Modny beżowy sweter w norweskim stylu ze wzorem utrzymanym w biało-brązowej tonacji kupicie w Sinsay za 42,99 złotych.

Modny sweter w norweskim stylu z Sinsay za 42,99 złotych

Równie ciekawa propozycja czeka na was w znanym dyskoncie. W ofercie online Lidla modny, ciepły sweter ze skandynawskim wzorem kosztuje zaledwie 49,99 złotych.

Modny sweter w norweskim stylu z Lidla za 49,99 złotych

Z kolei w Rereserved za 99,99 złotych kupicie piękny beżowy sweter z biało-brązowym norweskim motywem. Co ciekawe, ten model zawiera w swoim składzie wełnę owczą, a także tę z alpaki.

Modny sweter w norweskim stylu z Reserved za 99,99 złotych

Sweter, którym Sandra Hajduk-Popińska pojawiła się w jednym z najnowszych odcinków "Dzień Dobry TVN" pochodzi z najnowszej kolekcji Zary i kosztuje 199 złotych.

