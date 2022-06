Telekamery 2022: Baron zawstydził Sandrę Kubicką ze sceny! 

Aleksander Baron wraz z Tomsonem zwyciężyli w Telekamerach 2022 w kategorii Juror 25-lecia. Odbierając statuetkę, gwiazdor skierował ciepłe słowa do swojej ukochanej. Co przekazał?

Telekamery TeleTygodnia zostały wręczone. Ze względu na 25-lecie plebiscytu była to szczególna gala. Poznaliśmy już wszystkich zwycięzców - łącznie z laureatem Złotej Telekamery. Podczas imprezy nie mogło zabraknąć największych gwiazd. Widzowie mogli oczywiście zobaczyć m.in. Dodę, która pojawia się na niej co roku. Jedną ze statuetek odebrał Aleksander Baron. Gwiazdor został doceniony za swoją pracę wraz z Tomsonem. Po wejściu na scenę członek zespołu Afromental wspomniał o swojej partnerce, Sandrze Kubickiej. Co powiedział?

Telekamery 2022: Baron podziękował Sandrze Kubickiej

Znamy już laureatów Telekamer TeleTygodnia wszystkich kategorii. Jedna z najbardziej prestiżowych imprez w polskim show-biznesie powróciła po dwuletniej przerwie, która spowodowana była pandemią. Warto przypomnieć, że statuetki przyznawane są od 1998 roku. W tym roku jednak gala była wyjątkowa, ponieważ świętowano 25-lecie plebiscytu. Szczególnie zapamięta ją Baron i Tomson, którzy zdobyli statuetkę dla jurorów 25-lecia.

Aleksander Baron odebrał nagrodę z rąk samej Dody. Piosenkarka zachwyciła na imprezie zjawiskową kreacją. Jurorzy nie kryli ogromnej satysfakcji podczas wręczenia statuetek. Na twarzach członków kolektywu muzycznego Afromental było widać duże przejęcie. Po wejściu na scenę Baron postanowił przekazać kilka słów swojej miłości, Sandrze Kubickiej.

Z tego miejsca chciałbym podziękować największej fance "The Voice" i "The Voice Kids" Sandrze Kubickiej - powiedział Baron i wysłał swojej ukochanej buziaka ze sceny.

Nie ma wątpliwości co do tego, że Baron i Tomson stali się bardzo ważnymi osobami w polskim show-biznesie i trudno wyobrazić sobie bez nich takie programy jak "The Voice". Zgadzacie się z decyzją o przyznaniu im tej prestiżowej nagrody?