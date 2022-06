TeleKamery 2022: Doda zrobiła to podczas transmisji: "I tak mnie wytną". Nie wycięli... 

Doda nie tylko zachwyciła swoją stylizacją podczas Telekamer 2020 ale z pewnością zapunktowała u swoich kolegów z branży muzycznej. Podczas wczorajszej gali, była jedną z wręczających statuetki laureatom. Korzystając z kilkusekundowego czasu antenowego postanowiła zabrać głos w kwestii większego doceniania artystów muzycznych. Co powiedziała? Zobacz także: TeleKamery 2020: Największe gwiazdy na gali! Kto dostał nagrodę? Wyniki! Doda na Telekamerach 2020 Doda postanowiła zabrać głos na Telekamerach 2020. Podczas wręczania nagrody w kategorii "Program Rozrywkowy" poruszyła temat bliski swojemu sercu - muzykę. Bardzo się cieszę, że Telekamery wróciły na szklany ekran, tym bardziej żywię ogromną nadzieję, że kategoria "Muzyka" wróci do Telekamer i mówię to w imieniu fanów różnych artystów, ale również w imieniu swoim. Doda jest laureatką dwóch statuetek: w kategorii "Muzyka" (2006 r.) oraz Platynowej Telekamery przyznanej w 2016 roku. Wiem jakie to jest cudowne i ekscytujące, kiedy można ją odebrać, więc dlaczego mieliby jej nie odbierać młodzi, wspaniali artyści? Kategoria "Muzyka" była przyznawana w latach 2004-2011 oraz w 2015 roku. We wcześniejszych latach również występowała, ale była kierowana tylko do wokalistek. Niestety, w ostatnim czasie organizatorzy zrezygnowali z umieszczania muzyki na liście kategorii. Czy po apelu Dody ma szansę ponownie znaleźć się w plebiscycie? Zobacz także: Doda znów przyćmiła wszystkich na TeleKamerach 2020! Co za odważne wycięcie! Doda podczas wręczania statuetki w kategorii " Program Rozrywkowy" zaapelowała o powrót kategorii "Muzyka" do...