Lewandowski, Krychowiak i... Szostak na zgrupowaniu kadry. Gwiazda Polsatu przyciągnęła całą uwagę!

To już dziś mecz Polska - Senegal na Mundialu w Rosji. Jaki będzie wynik pierwszego meczu reprezentacji Polski? Wszyscy liczymy na zwycięstwo z Senegalem. A jaki wynik przewidują eksperci i specjaliści, jaki obstawiają bukmacherzy? Większość specjalistów uważa, że to Polska powinna wygrać w tym pojedynku. I choć podkreślają świetną formę senegalskiego napastnika Liverpoolu Sadio Mane, to zauważają również, że Polska ma mocną drużynę, nastawioną na zwycięstwo. Sadio Mane - to jego głównie powinni się obawiać polscy obrońcy. W ostatnim finale Ligi Mistrzów udowodnił, że jest piekielnie groźnym przeciwnikiem: CZYTAJ DALEJ POD WIDEO Polska Senegal - jaki wynik? Scott Morris z portalu 101greatgoals.com uważa, że Polska wyjdzie zwycięska z dzisiejszej konfrontacji. Jak podkreśla, nasza drużyna to nie tylko Robert Lewandowski, dlatego jego zdaniem wygramy 2:1. Dokładnie takie samo zwycięstwo Polski typuje portal footballexpert.com. Specjaliści podkreślają dobrą formę strzelecką polskiej drużyny, która powinna przełamać obronę Senegalu. Goal.com również uważa, że Polacy wywiozą z Moskwy 3 punkty za zwycięstwo. Wśród przewidywanych wyników najczęściej pojawia się 2:1 bądź 1:0 dla Polski. Często typowany jest też remis - najczęściej chyba 2:2. Rzadziej pojawia się zwycięstwo Senegalu. Rozchwytywany również w Rosji przez fanów Robert Lewandowski ma dziś szansę podwyższyć swój bilans bramkowy w reprezentacji. I życzą my tego wszyscy kibice: Bukmacherzy stawiają na Polaków Według portalu oddschecker niemal dokładnie 2/3 obstawiających (66.67%) przewiduje zwycięstwo Polski. Polscy bukmacherzy, co oczywiste, dają sporo większe szanse na zwycięstwo Polsce. Za każdą złotówkę postawioną na naszą drużynę dostaniemy 2 zł 40 gr. Jeśli...