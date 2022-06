Telekamery 2022: Oto zwycięzcy Telekamer z okazji 25-lecia

Dziś po raz kolejny przyznano " TeleKamery " czyli jedne z najbardziej znanych nagród telewizyjnych w Polsce. Do walki o statuetkę stanęli aktorzy, osobowości telewizyjne oraz dziennikarze i co roku nie brakuje emocji i sporych niespodzianek. Tak lista zwycięzców wyglądała rok temu. Przypomnijmy: TeleKamery 2014 rozdane! Kto dostał nagrodę? W tym roku galę retransmituje TVP2. O godzinie 21.45 będzie można zobaczyć skrót z wydarzenia. Zanim jednak zasiądziecie przed telewizorami, możecie tylko u nas dowiedzieć się, kto już dostał statuetkę. Zobaczcie pełną liste nominowanych do TeleKamer 2015 >>> TeleKamery 2015 - lista zwycięzców: Aktorka: Barbara Kurdej-Szatan Aktor: Michał Żebrowski Muzyka: Sylwia Grzeszczak Prezenter pogody: Agnieszka Cegielska Komentator sportowy: Przemysław Babiarz Serial: "Ranczo" Serial paradokumentalny: "Na sygnale" Juror: Agnieszka Chylińska Program rozrywkowy: Rolnik szuka żony Prezenter informacji: Jarosław Kuźniar Osobowość telewizyjna: Tadeusz Sznuk Złota TeleKamera #1: "Czas honoru" Złota TeleKamera #2: Polsat Sport Nagroda specjalna #1: Kanał TVP Seriale Nagroda specjalna #2: Kanał Kuchnia + Nagroda specjalna #3: Kanał HBO Nagroda specjalna #4: Kanał TV Puls Nagroda specjalna #5: Kanał Polsat Viasat History