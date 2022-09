Wokół brytyjskiej rodziny królewskiej od dawna krąży wiele plotek i teorii spiskowych. Najwięcej tych ostatnich bez wątpienia dotyczyło księżnej Diany i jej relacji z rodziną, zwłaszcza z księciem Karolem i jego matką, królową Elżbietą II . Wielu miłośników teorii spiskowych wierzy do tej pory, że królowa Elżbieta II nienawidziła Diany! Jaka jest prawda? Zobacz: Królowa Elżbieta po raz pierwszy skomentowała związek Karola i Camilli! Jej słowa dają do myślenia Czy Elżbieta II naprawdę nienawidziła Diany? Choć ciężko znaleźć tak urocze zdjęcia roześmianej królowej Elżbiety II z księżną Dianą, jak jej najnowsze u boku Meghan Markle czy księżnej Kate, to jednak mylą się ci, którzy sądzą, że Elżbieta nienawidziła Diany i oskarżała ją o rozpad małżeństwa z jej synem. Dzięki najnowszemu dokumentowi o rodzinie królewskiej "Princes of the Palace" poznaliśmy prawdę! Wielkim błędem byłoby powiedzieć, że królowa obwiniała księżną Dianę za to, co poszło nie tak. Ona i jej mąż, książę Filip, większą część winy zrzucają na księcia Karola, który był w tamtych czasach oddany emocjonalnie innej kobiecie i nie była to tajemnica - powiedział powiedział biografista Robert Lacey. Co ciekawe, księżna Diana mogła wręcz liczyć na specjalne względy królowej, pomoc i wsparcie. Jako jedyna pozwalała sobie odwiedzać królową bez wcześniej umówionego spotkania! Nikt nie odwiedzał królowej bez umówionego spotkania, ale Diana zwykła czekać, aż ostatni z gości monarchini wyjdzie. Potem wchodziła do środka i płakała: „Wszyscy mnie nienawidzą. Nienawidzę mojej siostry, nienawidzę mojej matki, nienawidzę mojego męża”. Królowa nie była przyzwyczajona do takiego zachowania, do takiej moralnej konfrontacji z bolesną prawdą. Nie wiedziała jak sobie z tym poradzić, ale nie powstrzymywała jej przed...