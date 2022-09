Ogromna wpadka dziennikarki BBC! Złamała ustalenia planu działania związanego ze śmiercią królowej!

Plan działania na wypadek śmierci królowej, czyli tzw. Operacja "London Bridge" zawiera w sobie konkretne punkty, które krok po kroku muszą zostać wdrożone w życie. Zgodnie z ustaleniami, to właśnie stacja BBC jako pierwsza z mediów otrzymała informację o śmierci królowej Elżbiety. Wiadomość ta nie mogła jednak zostać przekazana do informacji publicznej od razu. Wygląda jednak na to, że jedna z dziennikarek BBC, Yalda Hakim, nie wytrzymała tej presji i zbyt szybko opublikowała informację o śmierci brytyjskiej monarchini na swoim Twitterze!

Wpadka dziennikarki BBC związana ze śmiercią królowej Elżbiety II

Stacja BBC jako publiczny nadawca otrzymała wiadomość o śmierci królowej Elżbiety II jako pierwsza. Z przekazaniem tej wiadomości widzom stacja musiała jednak poczekać do momentu, aż wszystkie instytucje państwowe również zostaną o tym fakcie poinformowane. Cała procedura podobno co jakiś czas była ćwiczona, jednak w momencie, gdy przychodzi zmierzyć się z taką sytuacją w rzeczywistości, zdecydowanie nietrudno o wpadkę. I wszystko wskazuje na to, że jedna z dziennikarek BBC, Yalda Hakim, tę wpadkę w dniu śmierci królowej zaliczyła...

Wiadomość o śmierci królowej Elżbiety II dotarła do opinii publicznej ok. 19:30 czasu polskiego. Wszystko wskazuje na to, że stacja BBC wiedziała o odejściu monarchini już znacznie wcześniej, bo ok. godziny 15:00. Wówczas na twitterze wspomnianej dziennikarki pojawił się wpis:

PILNE: Królowa Elżbieta II zmarła w wieku 96 lat, ogłosił Pałac Buckingham.

Yalda Hakim szybko zrozumiała swój błąd i niemalże natychmiast usunęła swój wpis. Jak jednak wiadomo, w Internecie nic nie ginie i screeny jej tweeta z godziną jego dodania, krążą po sieci.

Yalda Hakim godzinę po publikacji wpisu o śmierci królowej zamieściła przeprosiny i dodała, że ogłoszenia w sprawie śmierci królowej jednak jeszcze nie było.

Napisałam na Twitterze, że było ogłoszenie w sprawie śmierci Królowej. To nie była prawda - nie było ogłoszenia, dlatego skasowałam wpis. Przepraszam.

O tym, że stacja BBC jednak wiedziała o śmierci królowej kilka godzin przed oficjalnym podaniem tej informacji do opinii publicznej świadczy nie tylko wpadka dziennikarki, ale także stroje prezenterów stacji, które zmieniły się już wczesnym popołudniem. Dziennikarze założyli czarne garnitury i ciemne krawaty, które zgodnie z ustaleniami mieli przygotowane na Ten Dzień. Ponadto szaty graficzne stron internetowych brytyjskich mediów również zostały zmienione na kilka godzin przed oficjalnym ogłoszeniem informacji o śmierci królowej.

