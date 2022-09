Królowa Elżbieta II była w Polsce tylko raz. Tak wyglądała jej wizyta w naszym kraju! [ZDJĘCIA]

Przy okazji wizyty księżnej Kate i księcia Williama w Polsce , Ola Kwaśniewska postanowiła wspomnieć swoje spotkanie z królową Elżbietą II. Dziennikarka spędziła w Pałacu Prezydenckim aż 10 lat i przez dwie kadencje swojego taty miała możliwość spotkania wielu znanych osób. Jedną z nich była królowa Elżbieta II, która w 1996 roku odwiedziła Warszawę i spotkała się z parą prezydencką. Jak to wyglądało? Ola Kwaśniewska wspomina swoje spotkanie z królową Elżbietą II Córka prezydenta zdradziła, że była wtedy w Pałacu Prezydenckim, ale nie planowała wyjść na spotkanie z królową. Ona jednak sama chciała ją poznać! "Pewnego dnia odrabiałam pracę domową. W Pałacu gościła królowa Elżbieta. Za moją ścianą na balkonie grała orkiestra, a kolacja była piętro niżej w Sali Kolumnowej. Trochę mi to przeszkadzało, bo nie mogłam się skupić. Po czym dzwoni telefon na moim biurku, że królowa chce mnie poznać. Ja mam 14 czy 15 lat i umieram. Myślę sobie: 'Jezu! Co ja ma na siebie ubrać, żeby mamie nie było wstyd. To była moja główna myśl, żeby mama się nie wstydziła - wspomina Ola w rozmowie z Plotek.pl. Na szczęście Oli udało się znaleźć szybko odpowiednią stylizację. A o czym rozmawiała z królową? "Bardzo dużo opowiadała mi o Williamie i Harrym, bo byliśmy w podobnym wieku" - zdradziła Ola. Jak się okazuje, Ola Kwaśniewska nie pochwaliła się w szkole tym, że wypiła herbatkę z królową. "Poszłam do szkoły następnego dnia i nawet nikomu nie powiedziałam, że wczoraj spotkała królową. Nie chciałam, żeby ktokolwiek miał poczucie, że ja jestem jakaś inna niż cała reszta" - dodała Ola w Plotek.pl Jak wyglądało to spotkanie? Zobaczcie zdjęcie! POLECAMY: Tym wpisem podpadnie Ani Lewandowskiej! Kwaśniewska chwali się figurą w bikini i... ZOBACZCIE!...