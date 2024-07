2 z 4

Mama Roksany Węgiel: piękna i młoda

Roksana Węgiel i jej mama zdecydowanie wyglądają jak siostry! Edyta Węgiel towarzyszy także znanej córce od początku muzycznej kariery. Zanim mała Roxie po raz pierwszy wstąpiła do show-biznesu i stała się najpopularniejszą nastolatką w Polsce, to właśnie ona była jej najsurowszym ale także najbardziej wspierającym mentorem. W ostatnich latach po narodzinach małego Tymka poświęciła się wychowywaniu synka, a Roksanie Węgiel we wszystkich wyjazdach zawodowych towarzyszy tata. Nic dziwnego, że gdy po dłuższym czasie Rafał Węgiel pokazał zdjęcie z ukochaną żoną, w sieci zawrzało: Mama Roksany Węgiel przeszła totalną metamorfozę! Czas zdecydowanie się dla niej zatrzymał, a dorastająca Roksana Węgiel robi się coraz bardziej podobna do mamy.

W Dniu Matki Roksana Węgiel postanowiła podziękować mamie za wsparcie, jakie dla niej okazuje przez całe życie, a publikując jej zdjęcia z młodości napisała: "supermodelka lat 90. ", Trudno się z tym nie zgodzić!