"365 dni: Ten dzień". Blanka Lipińska zachwyciła na premierze zjawiskową kreacją! ZDJĘCIA

Dobra wiadomość dla wszystkich fanów erotycznej powieści Blanki Lipińskiej . Autorka "365 dni" wreszcie zdradziła szczegóły dotyczące kinowych kontynuacji swojego dzieła. Podczas wczorajszej gali KSW 54 Blanka Lipińska wyjawiła datę premiery drugiej części swojej powieści. Jak długo trzeba będzie czekać? Zobacz także: Czy Blanka Lipińska wchodzi na plan drugiej części "365 dni"?! Zobaczcie jej zdjęcie z filmowym Massimo! Blanka Lipińska o dacie premiery drugiej części "365 dni". Kiedy? Już dziś można powiedzieć, że "365 dni" było jedną z najgłośniejszych premier 2020 roku. Film bił rekordy popularności nie tylko w polskich kinach ale również na Netflixie, w tym na jego zagranicznych platformach. Produkcja zyskała wielu fanów ale również przeciwników. Pisały o nim największe światowe media takie jak "The Guardian" czy "Forbes". Gdyby nie pandemia koronawirusa, twórcy z pewnością poszliby za ciosem i od razu rozpoczęli prace nad kontynuacją, jednak plany trzeba było odłożyć. Podczas gali KSW 54 Blanka Lipińska zdradziła kilka pierwszych szczegółów dotyczących ekranizacji drugiej części swojej powieści. Kiedy więc można spodziewać się premiery "Tego dnia", drugiej części "365 dni"? Kurz opadł. Opadł koronawirus i mamy nadzieje ze już nie wróci. W 2021 roku wchodzimy na plan, w 2022 roku premiera. Wiadomość do wszystkich krytyków, niestety, wracamy Jesteście ciekawi kolejnej produkcji Blanki Lipińskiej? Autorka niedawno świętowała rok od rozpoczęcia zdjęć do "365 dni". Pokazała kilka niepublikowanych materiałów z backstage'u i dziękując ekipie napisała "do zobaczenia niebawem", co wzbudziło pierwsze emocje na temat...