Roksana Węgiel jest zwyciężczynią "The Voice Kids", którą wszyscy pamiętają jeszcze z castingów. Wtedy zachwyciła jurorów śpiewając, Halo , Beyonce. 13-latka od początku była jedną z faworytek programu, ostatecznie go wygrywając i dając zwycięstwo drużynie Edyty Górniak . W tym roku do edycji "The Voice of Poland", Roksana zgłosiła swoją nauczycielkę śpiewu, która przeszła do kolejnych etapów programu. Roksana ma szansę na zwycięstwo w Eurowizji Junior? Jak się okazuje młodziutka wokalistka będzie reprezentowała nasz kraj podczas tegorocznego konkursu Eurowizji Junior w Mińsku. Biorąc pod uwagę szybki rozwój kariery Roksany i ilość wyświetleń jej singli – ma nawet szansę na zwycięstwo. Zobacz: Edyta Górniak rezygnuje z udziału w "The Voice Kids"? Gwiazda wydała OŚWIADCZENIE! Konkurs będzie transmitowany w telewizji TVP ABC, 25 listopada. Będziecie oglądać i kibicować Roksanie Węgiel? Roksana Węgiel wygrała "The Voice Kids" Trenerzy "The Voice Kids"