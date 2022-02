Laura Sieka, która niedawno opuściła program "Love Island" , właśnie obejrzała odcinki ze swoim udziałem. Wcześniej była zachwycona ekipą, którą poznała w programie, ale teraz wygląda na to, że jej zdanie na temat niektórych uczestników trochę się zmieniło - w końcu była nieźle obgadywana za swoimi plecami! Postanowiła odnieść się do całej sytuacji na swoim InstaStory. Jak się z tym czuje? Zobacz także: "Love Island 3": Waleria ostro podpadła fanom programu! Czy ktoś musiał opuścić rajską willę? "Love Island": Laura była obgadywana w programie. Teraz zdradziła, jak się z tym czuje Laura Sieka dołączyła do programu "Love Island" podczas projektu Casa Amor. To właśnie w drugiej willi poznała Maćka, z którym pojawiła się na Wyspie Miłości. Niestety, ich relacja była bardzo burzliwa i para kompletnie nie potrafiła się dogadać. Oczywiście to nie umknęło uwadze pozostałych uczestniczek programu, które zaczęły podejrzewać, że Laura jest nieszczera i ich zdaniem tak naprawdę nigdy nie chciała być z Maćkiem, a jej wyborem od początku był Mateusz. Ona nie ma crusha na Maćka. Ona ma crusha na Matiego. D*pa jej się pali. I co to w ogóle jest za akcja, że jak pokłóciła się z Maćkiem, to nagle przychodzi garderoby i zaczyna go cisnąć, że jednak on jej nie pasuje i tak naprawdę, żeby on się nie poczuł, bo jej wyborem number one jest Mateusz. Co to w ogóle jest - mówiła Waleria. Nie no to jest... ja pierdziele - wtórowała jej Angela Ostatnio Laura odpowiadała na pytania fanów na swoim InstaStory. Jedno z nich dotyczyło tego, czy widziała już odcinki, w których była obgadywana przez innych uczestników. Oglądałaś już odcinki ze swoim udziałem?...