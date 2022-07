"Taniec z gwiazdami": Znamy cały skład 13. edycji. Ostatni uczestnik to wielkie zaskoczenie!

Andrzej Grabowski straci pracę w Tańcu z Gwiazdami? Tak podaje dziś "Super Express", który tłumaczy, że produkcja chce wprowadzić zmiany w programie i odświeżyć nieco skład jurorski. Ponadto - serialowy Ferdynand Kiepski miał nie spodobać się widzom. Jaka jest prawda? Andrzej Grabowski straci pracę w Tańcu z Gwiazdami? Chociaż w "Super Expressie" Beata Tyszkiewicz już żałuje, że Andrzeja nie będzie w kolejnej edycji, to dla wszystkich fanów aktora, ale także Tyszkiewicz, mamy dobrą wiadomość - Grabowski nie traci pracy: Stacja Polsat nie planuje zmian w jury "Tańca z Gwiazdami", Andrzej Grabowski zachowa pracę - mówi nam osoba z produkcji. Ponadto - na Facebooku programu pojawiło się oświadczenie w tej sprawie: W odpowiedzi na pojawiające się plotki o tym, jakoby Andrzej Grabowski miał nie pojawić się w kolejnej edycji Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami, z przyjemnością informujemy, że to nieprawda oraz news wyssany z palca. W kolejnym sezonie show w jury zasiądą więc ponownie Iwona Pavlović, Beata Tyszkiewicz, Michał Malitowski oraz Andrzej Grabowski. Show poprowadzą zaś Paulina Sykut oraz Krzysztof Ibisz. Taniec z Gwiazdami - kto w siódmej edycji? W siódmej edycji na pewno zobaczymy Michała Malinowskiego, Natalię Szroeder, Mariusza Kałamagę oraz Dominikę Gwit. Pełną listą gwiazd poznamy już niedługo. Zobacz: Kaczorowska o powrocie do Tańca z gwiazdami? "Nikogo o nic nie proszę!" Andrzej Grabowski zostaje w Tańcu z Gwiazdami. Ten skład ponownie zobaczymy w siódmej edycji show. Andrzej Grabowski zostaje w show.