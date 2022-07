Tak Karolina Pisarek kończy podróż poślubną. Nawet Lewandowscy tak się nie bawią 

Karolina Pisarek i Roger Salla zdecydowanie nie oszczędzają na podróży poślubnej. To udogodnienie kosztuje krocie!

Karolina Pisarek może się pochwalić bajkowym życiem, u boku swojego męża Rogera SallI. Zaraz po medialnym ślubie nowożeńcy udali się w niesamowitą podróż poślubną. Ta co prawda już dobiega końca, jednak para znowu zaskoczyła licznymi atrakcjami! Para młoda bawi się na bogato.

Podróż poślubna Karoliny Pisarek i Rogera Salli. Bawią się lepiej niż Lewandowscy?

Bez wątpienia ślub Karoliny Pisarek oraz Rogera Salli był jednym z bardziej medialnych wydarzeń ostatniego czasu. Kiedy pierwsze emocje opadły, tuż po długich przygotowaniach i hucznym weselu Karolina Pisarek i Roger Salla udali się na romantyczną podróż poślubną! Przebieg miesiąca miodowego para relacjonuje na Instagramie. Modelka zapowiadała, że będzie to niezapomniany czas - sugerując się najnowszymi zdjęciami i relacjami, ciężko zaprzeczyć. Jakiś czas temu okazało się, że miejscem docelowym pary jest prawdziwy raj na ziemi - Polinezja Francuska, a konkretniej wyspa Bora Bora. To właśnie tam para spędziła romantyczny czas tylko we dwoje, pławiąc się nie tylko w przejrzystym oceanie, ale także luksusie. Nie zabrakło zwiedzania, pocztówkowych krajobrazów i pysznego jedzenia:

Ostatnia kolacja w raju Bora Bora. To były wspaniałe 11 dni, które spędziliśmy tu wraz z moim mężem @rogeiro20 ❤️ chwyta za serce, zżyłam się z tym miejscem… Natomiast! To nie koniec naszej honeymoon trip🤭😍 zgadujcie jaka jest nasza kolejna docelowa destynacja! ❤️ - relacjonowała modelka na swoim Instagramie.

Tymczasem okazuje się, że para wylądowała w... Las Vegas! Na miejscu Karolina Pisarek i jej ukochany, wypoczywają w ekskluzywnym hotelu:

Czegoś takiego w żadnym hotelu jeszcze nie widziałam - napisała modelka

Zakochani Amerykę zwiedzają przemieszczając się... helikopterem! To przeciwieństwo szarego powrotu do rzeczywistości, w wykonaniu Anny i Roberta Lewandowskich, na których czekała długa kolejka na lotnisku, zamiast prywatnego odrzutowca. Taki styl życia ewidentnie imponuje fanom modelki i biznesmena, którzy pod najnowszym postem nie mogą wyjść z zachwytu:

- Magia 😍🔥🙌

- Wow 😍 mega🔥

- Coś pięknego 😍

- Cudnie 🤩

- Bajecznie 😍

Instagram @karolina_pisarek

Para co prawda jest już w drodze powrotnej do Polski, jednak jak widać, atrakcji nie brakuje. Jesteśmy pewni, że zanim dotrą do Warszawy, jeszcze nie raz zaskoczą swoich fanów! Tymczasem życzymy im wysokich lotów.

