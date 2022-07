To już pewne! Według naszych informacji Ola Jordan spodziewa się pierwszego dziecka! Dziś rano portal wirtualnemedia.pl poinformował, że w dziesiątej edycji "Tańca z Gwiazdami" zabraknie pięknej jurorki. Media nie podawały przyczyn nieobecności Oli w najnowszej odsłonie show, ale fani z pewnością zaczęli zastanawiać się, czy decyzja jurorki nie jest związana z jej planami dotyczącymi macierzyństwa- Ola Jordan już kilka miesięcy temu w wywiadzie dla magazynu Hello przyznała, że chce zostać mamą. Jurorka zdradziła wówczas, że ma problemy z zajściem w ciążę... Teraz okazuje się, że spełniło się marzenie gwiazdy i już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą! Jesteś w ciąży i kompletujesz wyprawkę? Mogą Ci się do tego przydać atrakcyjne kupony na Black Friday ! Ola Jordan jest w ciąży! Jak udało się nam ustalić, Ola Jordan jest w ciąży i już za kilka miesięcy urodzi pierwsze dziecko! Jurorka właśnie ze względu ciążę zdecydowała, że zrobi sobie przerwę od "Tańca z Gwiazdami". Spełniło się marzenie Oli. Wraz z mężem oczekują na narodziny dziecka - mówi nasz informator. Pamiętacie, co Ola mówiła kilka miesięcy temu? Jej słowa o macierzyństwie poruszały do łez. Chciałabym być mamą z całego serca. Myślałam, że to się samo stanie, naturalnie. James też jest już zdesperowany, by mieć dziecko. Marzę o tym. To jedyny prezent, jaki chciałabym mu dać. Sądziłam, że jak większość kobiet sama zdecyduję o tym, kiedy będę miała dziecko. Że najpierw zrobię karierę, a potem urodzę. Niestety, tak się nie stało- mówiła jakiś czas temu w wywiadzie dla "Hello". Ola Jordan do tej pory nie pochwaliła się radosną informacją o ciąży. Czy wkrótce opublikuje w sieci zdjęcie rosnącego brzuszka? My już...