Karolina Pisarek jest w ciąży?! Fani ślą gratulacje a modelka zabiera głos

Karolina Małysz niedawno wyszła za mąż. Na weselu córki Adama Małysza pojawiło się wielu gości, wśród których nie mogło zabraknąć także Justyny Żyły, której towarzyszył jej nowy partner. Teraz Karolina Małysz, która w mediach społecznościowych otwarcie mówi o swojej pasji do podróżowania, razem z mężem wybrała się na Santorini. Para spędza czas w Grecji nie tylko na zwiedzaniu... Tak Karolina Małysz spędza czas podczas podróży poślubnej! Okazuje się, że początkowo para miała w planach podziwianie pięknej wyspy, która jest uważana za prawdziwą perłę i jednego dnia specjalnie w tym celu wstali wczesnym rankiem, ale Karolina Małysz zdradziła, że w ciągu dnia wszystko się zmieniło i jej mąż postanowił wziąć udział w zawodach! Wstaliśmy o 5 rano, żeby przejechać 30 km do miasteczka Oia i zobaczyć wschód słońca. Warto było. Mieliśmy zwiedzać, ale mój mąż stwierdził, że woli wziąć udział w "zawodach na quadach" - zdradziła Karolina Małysz w relacji na Instastory z miasteczka Oia. Jak wiadomo mąż Karoliny Małysz jest wielkim fanem motoryzacji i nawet w czasie podróży poślubnej nie zapomina o swojej pasji. Tymczasem córka Adama Małysza na swoim instagramowym profilu pisze wprost, że jest miłośniczką podróży i z pewnością odkrywanie greckiej wyspy i zwiedzanie są dla niej bardzo ważną częścią wyprawy. Wygląda na to, że oboje podczas tej podróży poślubnej znaleźli coś dla siebie! Zobacz także: Córka Adama Małysza już po ślubie. Karolina Małysz powiedziała "tak"! W ostatniej relacji Karoliny Małysz na uwagę zasługuje jej stylizacja. Wygląda na to, że córka Adama Małysza ma świetne wyczucie stylu. To idealny zestaw na wakacje! Sami spójrzcie......