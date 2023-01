"Taniec z Gwiazdami": Iwona Pavlović straci pracę jurorki? 

Iwona Pavlović jest niekwestionowaną gwiazdą "Tańca z Gwiazdami" od samego początku polskiej edycji tego tanecznego show. Fani cenią ją nie tylko za wiedzę o tańcu i umiejętności, które wypracowała latami treningów, ale również za szczerze i bardzo fachowe opinie o poczynaniach bohaterów programu. Bardzo często słowa "Czarnej Mamby" wywoływały kontrowersje i być może także to sprawiało, że widzowie uwielbiali ją w roli jurorki. Czyżby to mogło się zmienić? Od kilku dni w mediach pojawiają się doniesienia o zmianach, które dotknąć mają najpopularniejsze programy Polsatu.

Iwona Pavlović straci pracę w "Tańcu z gwiazdami"? Skomentowała pogłoski

Po tym, jak personalne zawirowania dotknęły show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", zaczęły pojawiać się pytania o to, co dalej z innym flagowym programem tej telewizji: "Tańcem z Gwiazdami". Jak przekazał "Super Express", w związku z przejściem Edwarda Miszczaka do telewizji Polsat kolejną osobą, która może obawiać się o swój angaż, ma być Iwona Pavlović. Przed laty wraz z "Tańcem z Gwiazdami", emitowanym początkowo w TVN, "wyemigrowała" do Polsatu, co odbierane ma być jako "zdrada".

- O swoje losy mogą martwić się inne polsatowskie gwiazdy. Szczególnie Iwona Pavlović, która zasiadała w jury "Tańca z gwiazdami", gdy program za czasów Miszczaka pokazywał TVN, a potem przeszła do Polsatu. To zostało uznane za zdradę - przekazało źródło tabloidu.

Czy rzeczywiście "Czarna Mamba" ma się czego obawiać? Gwiazda opowiedziała o tym w najnowszej wypowiedzi dla "Plejady".

Trzeba przyznać, że słowa Iwony Pavlović na temat sensacji tabloidu są niezwykle wymowne. Wynika z nich, że w obecnej sytuacji i sam program może stać pod znakiem zapytania. Wygląda to tak, jakby polsatowską ramówkę czekać mogła prawdziwa rewolucja.

- Ja nie mam pojęcia nawet czy będzie "Taniec z Gwiazdami", więc zostawiam to bez komentarza - powiedziała Iwona Pavlović dziennikarzowi "Plejady".

Przypomnijmy, że jeszcze pod koniec grudnia do mediów dotarły wieści, że Michał Wiśniewski rozstaje się z programem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Gwiazdor w roli jurora spędził w nim trzy sezony. Nie były to aż tak zaskakujące informacje, bo fani przywykli do pewnych zmian w obsadzie jurorskiej tego show. Jednak kiedy ostatnio poinformowano, że Katarzyna Skrzynecka także żegna się z programem, wielu widzów nie kryło żalu. Sama zainteresowana żegnając się z fanami, przekazała, że dla niej również było to zaskoczenie. Aktorka i jurorka w krótkim wpisie podziękowała za współpracę Ninie Terentiew, która przez lata odpowiadała za kształt programów w stacji oraz obsadę. Pojawiły się sugestie, że to Edward Miszczak chciał zwolnienia Katarzyny Skrzyneckiej.

To jednak nie był koniec zmian, bo o swoim odejściu poinformował też Piotr Gąsowski, który sprawdzał się w roli prowadzącego. Wyznał, że jest to gest solidarności z koleżanką. Co ciekawe, także jego towarzysz, Maciej Dowbor, zamieścił w sieci wpisy, które mogą wskazywać, że on również nie jest pewien czy pozostanie w programie i czy ze względu na odejście "Gąsa" także może chcieć skończyć wieloletnią przygodę z prowadzeniem programu. Dotąd jednak nie było z jego strony żadnych konkretnych informacji. Fani z pewnością czekają w niecierpliwością na nowe informacje.

