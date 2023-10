Pierwsza polska edycja "Tańca z Gwiazdami" zadebiutowała w kwietniu 2005 roku. To wtedy na antenie TVN zobaczyliśmy spektakularne taneczne zmagania gwiazd i ich tanecznych partnerów oraz partnerek. Poznaliśmy również jurorski skład, w którym niezmiennie od lat króluje "Czarna Mamba", czyli Iwona Pavlović. Jak sama przyznaje, proces rekrutacji na jurora show był niczym z filmu"

- Można by to było porównać do sceny z Sharon Stone - mówi z rozbawieniem Iwona Pavlović w rozmowie z Party.pl.

Co dokładnie miała na myśli i jakie warunki musiała spełnić, by zasiąść w jury "Tańca z Gwiazdami"?

Po wielkim sukcesie "Tańca z Gwiazdami" w Wielkiej Brytanii, hitowy format zadebiutował w Polsce w 2005 roku. Na miejscach jurorów show TVN zasiedli wtedy Iwona Pavlović, Beata Tyszkiewicz, Piotr Galiński i Zbigniew Wodecki. To właśnie Iwona Pavlović jako jedyna z jury pojawiła się w każdej edycji programu zarówno tych na antenie TVN-u, jak i Polsatu, a fani tanecznych zmagań gwiazd nie potrafią już sobie wyobrazić show bez jej udziału.

Jak się okazuje, wbrew założeniu widzów, niezwykle wymagająca i znana z mrocznych stylizacji i ostrych uwag "Czarna Mamba" nie zasiadła w jury "Tańca z Gwiazdami" ze względu na swój mocny wizerunek czy znajomości z tanecznymi gwiazdami światowego formatu. Jak zdradziła nam Iwona Pavlović, zanim została jurorką "Tańca z Gwiazdami" musiała przejść przez rygorystyczny casting.

- Do "Tańca z Gwiazdami" dostałam się najnormalniej w świecie z normalnego castingu - mówi reporterce Party.pl Iwona Pavlović. - Można by to było porównać do sceny z Sharon Stone, gdzie komisja jakaś w cieniu siedziała, ja na środku krzesła i byłam tam przepytywana - dodała.