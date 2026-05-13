Alicja Szemplińska ma za sobą występ w pierwszym półfinale Eurowizji 2026 w Wiedniu. Gdy tylko zeszła ze sceny, emocje wzięły górę. W materiałach zarejestrowanych i opublikowanych 12 maja tuż przed północą widać, jak artystka z radością reaguje na obecność bliskich i nie tylko. Co uchwyciły kamery TVP?

Szemplińska zrobiła to zaraz po występie na Eurowizji 2026

Eurowizja to trzy minuty na scenie, ale dla wykonawców to także cała seria napięć i drobnych momentów, które dzieją się tuż obok reflektorów. W relacjach z Wiednia TVP pokazała krótkie nagranie ukazujące powrót Alicji po swoim występie, kiedy wokalistka nie kontrolowała już emocji pod telewizyjny plan. Choć Andrzej Piaseczny gorzko wypowiedział się o piosence Szemplińskiej, to udało jej się awansować do wielkiego finału.

Po zejściu ze sceny Szemplińska natychmiast skierowała się do swoich bliskich. Najbardziej wymowna była jej reakcja na widok partnera. Natychmiast wpadła mu w ramiona, czule pocałowała i obdarzyła mężczyznę pełnym radości przytuleniem.

Takie nagrania pokazują skrawek kulis kultowego, międzynarodowego konkursu, udowadniając, że dla profesjonalnych uczestników, którzy od miesięcy przygotowują się do swoich eurowizyjnych występów, ostatecznie to i tak wsparcie bliskich i przytulenie ukochanych osób na miejscu daje największe ukojenie emocji.

Tak wyglądał występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026

W pierwszym półfinale Eurowizji 2026 Alicja Szemplińska zaprezentowała utwór "Pray". Występ był dopracowany zarówno wizualnie, jak i ruchowo. Na scenie pojawiła się w srebrnym gorsecie, a towarzyszyli jej tancerze. Całość oparto na układzie choreograficznym wykonywanym na pochyłej platformie, co wyróżniło występ polskiej reprezentantki na tle konkurencji z innych europejskich państwa. Nie bez znaczenia było też dopracowane pod każdym względem, skoordynowane nie tylko z muzyką, lecz także ruchem scenicznym światło.

Nie da się też ukryć, że pod nagraniami TVP w mediach społecznościowych polscy fani pośpieszyli z komplementami i gratulacjami wymierzonymi w stronę Alicji Szemplińskiej.

Świetny występ, gratulacje, mamy finał.

Poziom nie europejski, tylko światowy! Brawo Alicja czytamy w komentarzach.

