Drugi odcinek "Tańca z gwiazdami" wzbudził w telewidzach jeszcze większe emocje niż poprzedni. Gwiazdy zaskoczyły wszystkich swoimi drugimi tańcami w programie w zupełnie innych stylach. Pary, które ostatnim razem prezentowały styl standardowy, tym razem musiały zatańczyć taniec latynoamerykański i odwrotnie. Jak się okazuje, uwagę fotoreporterów zwrócili też obecnie na planie show goście, którzy wzbudzili niemniejsze emocje.

Znani za kulisami "Tańca z gwiazdami"

Publika "Tańca z gwiazdami" za każdym razem wypełniona jest po brzegi, a fotoreporterom nie umyka, kto wraz z kolejnymi odcinkami pojawia się na widowni, w kuluarach lub przy kultowych już okrągłych stolikach przy samym parkiecie.

W drugim odcinku programu, który przebiegł pod znakiem "Dnia Kobiet", nie zabrakło postaci z polskiego show-biznesu. Jako gość specjalny zaproszona została Anna Rusowicz, która zaśpiewała na żywo utwór do choreografii otwierającej odcinek. Co więcej, na widowni świetnie bawiła się też aktorka Agata Kulesza, która w przeszłości wygrała "Taniec z gwiazdami". Na zdjęciach zobaczyć możemy ją między innymi z całym składem jurorskim: Iwoną Pavlović, Rafałem Maserakiem, Tomaszem Wygodą i Ewą Kasprzyk, a także śmiejącą się za kulisami wraz z Pawłem Domagałą. W trakcie programu aktorka na moment zabrała głos, zdradzając, że przy parkiecie "Tańca z gwiazdami" pojawiła się na zaproszenie uczestniczki aktualnej edycji, Pauliny Gałązki, z którą razem grają w warszawskim Teatrze Ateneum.

Wśród polskich aktorów obecnych w trakcie 2. odcinka "Tańca z gwiazdami" nie dało się też nie zauważyć Mateusza Banasiuka, który z wielkim podekscytowaniem kibicował swojej partnerce Magdalenie Boczarskiej. To właśnie ona drugi raz z rzędu zdobyła od jury największą liczbę punktów spośród wszystkich innych tańczących gwiazd.

To oni przyszli kibicować gwiazdom w 2. odcinku "Tańca z gwiazdami"

Już drugi raz w tej edycji na planie programu fani mogli zobaczyć Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego wraz z siostrą - to właśnie z nią zwycięzca poprzedniej edycji zatańczył podczas odcinka rodzinnego. Influencerowi przy stoliku towarzyszyła też inna gwiazda Internetu, YouTuberka Lexy Chaplin kibicująca Natsu", dla której jury "Tańca z Gwiazdami" było bezlitosne.

Za kulisami można było dostrzec również wymieniającego spojrzenia z Krzysztofem Ibiszem Huberta Urbańskiego oraz aktora Igora Pawłowskiego znanego widzom między innymi z serialu "Heweliusz".

Na ściance swoją obecnością zaskoczyła też córka Izabeli Macudzińskiej - Eliza Macudzińska, która pozowała między innymi ze swoim partnerem Marcelem Gawrońskim, znanym w Internecie pod pseudonimem "Gawronek". Internetowy świat zaprezentowali też Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz, którzy nie szczędzili sobie czułości.

Zobaczcie sami, co działo się na planie i za kulisami "Tańca z Gwiazdami".

Zobacz także:

Mateusz Banasiuk na widowni "Tańca z gwiazdami", fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Bagi z siostrą w "Tańcu z gwiazdami", fot. VIPHOTO/East News

Lexy Chaplin na widowni "Tańca z gwiazdami", fot. Wojciech Olkusnik/East News

Paweł Domagała i Agata Kulesza na publiczności "TzG", fot. Wojciech Olkusnik/East News

Agata Kulesza i jury "Tańca z gwiazdami", fot. Wojciech Olkusnik/East News

Aktor Igor Pawłowski za kulisami "Tańca z gwiazdami", fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Anna Rusowicz w "TzG", fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Hubert Urbański i Krzysztof Ibisz za kulisami "TzG", fot. Wojciech Olkusnik/East News

Eliza Macudzińska i Gawronek na czerwonym dywanie "TzG", fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER