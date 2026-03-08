Pierwszy odcinek najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" wzbudził w mediach lawinę komentarzy i jak się okazuje, drugie występy par w niedzielny wieczór budzą niemniejsze emocje. Tym razem Natsu na parkiecie zaprezentowała tango, chcąc przełamać złą passę po pierwszym odcinku. Jak zareagowali sędziowie?

Natsu skrytykowana w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami"

Natalia Natsu Karczmarczyk od początku typowana była na faworytkę najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Mimo wielkiego wsparcia ze strony fanów influencerka nie ma za sobą udanego debiutu w programie. Za pierwszy występ w programie otrzymała 25 na 40 możliwych punktów od jury, a w internecie przeczytać można było krytyczne komentarze o jej tańcu. Tuż przed startem drugiego odcinka Natsu pokazała się cała we łzach. Jak zostało oceniony jej drugi taniec?

W drugim odcinku "Tańca z gwiazdami" Natsu z tancerzem Wojciechem Kuciną zaprezentowali tango do piosenki Britney Spears "Womanizer". Choć w choreografii nie brakowało emocji, a gwiazda prezentowała się spektakularnie, to jury wprost zwróciło uwagę na niedociągnięcia techniczne w tańcu influencerki.

Trochę mnie zatkało. Ja nie jestem pewna, czy ty tańczyłaś tango. Ani nie miałaś poprawnie ustawionej sylwetki, ani nie miałaś kontaktu z Wojciechem. Ja widzę, że ledwo co idziesz, a przecież chodzisz pięknie powiedziała Ivona Pavlović.

Ostatecznie Natsu z Kuciną zebrali jedne z najgorszych ocen od jury w odcinku: 6 od Rafała Maseraka, 6 od Ewy Kasprzyk, 5 od Tomasza Wygody oraz bezwględne 2 od Iwony Pavlović. Internauci również nie szczędzili swoich szczerych ocen.

Internauci komentują Natsu po 2. odcinku "Tańca z gwiazdami"

Mimo ostrej krytyki tańca Natalii Natsu Karczmarczyk przez jury, internauci na Instagramie chętnie bronili influencerki, uznając noty za zbyt surowe. Nie zabrakło głosów od gwiazd, które w poprzednich edycjach również pojawiły się w "Tańcu z gwiazdami".

Jakie dwa??? To było zupełnie super dobre!!!!!! skomentowała Maja Bohosiewicz.

Uwierzcie serio to jest taki stres przed wyjściem!!!!!!!!!! Ciężko to opisać nawet…… wsparł Natsu Bagi, zwycięzca poprzedniej edycji 'TzG'.

Nie zabrakło też gestu wsparcia od Julii Wieniawy:

Za ostro Was ocenili! Naprawdę było fajnej! Natalia Karczmarczyk, nie mogłam oderwać wzroku od Was! I ta sukienka…

Co sądzicie o tańcu Natsu w drugim odcinku?

