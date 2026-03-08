"Taniec z gwiazdami": Natsu w ogniu krytyki. Jury było bezlitosne: "Trochę mnie zatkało"
Natalia "Natsu" Karczmarczyk od początku była typowana na faworytkę najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", a jej taneczne występy wywołują poruszenie wśród fanów programu. Po szeroko komentowanej choreografii z pierwszego odcinka, przyszedł czas na tango. Tym razem sędziowie nie powstrzymali się od szczerych komentarzy.
Pierwszy odcinek najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" wzbudził w mediach lawinę komentarzy i jak się okazuje, drugie występy par w niedzielny wieczór budzą niemniejsze emocje. Tym razem Natsu na parkiecie zaprezentowała tango, chcąc przełamać złą passę po pierwszym odcinku. Jak zareagowali sędziowie?
Natsu skrytykowana w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami"
Natalia Natsu Karczmarczyk od początku typowana była na faworytkę najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Mimo wielkiego wsparcia ze strony fanów influencerka nie ma za sobą udanego debiutu w programie. Za pierwszy występ w programie otrzymała 25 na 40 możliwych punktów od jury, a w internecie przeczytać można było krytyczne komentarze o jej tańcu. Tuż przed startem drugiego odcinka Natsu pokazała się cała we łzach. Jak zostało oceniony jej drugi taniec?
W drugim odcinku "Tańca z gwiazdami" Natsu z tancerzem Wojciechem Kuciną zaprezentowali tango do piosenki Britney Spears "Womanizer". Choć w choreografii nie brakowało emocji, a gwiazda prezentowała się spektakularnie, to jury wprost zwróciło uwagę na niedociągnięcia techniczne w tańcu influencerki.
Trochę mnie zatkało. Ja nie jestem pewna, czy ty tańczyłaś tango. Ani nie miałaś poprawnie ustawionej sylwetki, ani nie miałaś kontaktu z Wojciechem. Ja widzę, że ledwo co idziesz, a przecież chodzisz pięknie
Ostatecznie Natsu z Kuciną zebrali jedne z najgorszych ocen od jury w odcinku: 6 od Rafała Maseraka, 6 od Ewy Kasprzyk, 5 od Tomasza Wygody oraz bezwględne 2 od Iwony Pavlović. Internauci również nie szczędzili swoich szczerych ocen.
Internauci komentują Natsu po 2. odcinku "Tańca z gwiazdami"
Mimo ostrej krytyki tańca Natalii Natsu Karczmarczyk przez jury, internauci na Instagramie chętnie bronili influencerki, uznając noty za zbyt surowe. Nie zabrakło głosów od gwiazd, które w poprzednich edycjach również pojawiły się w "Tańcu z gwiazdami".
Jakie dwa??? To było zupełnie super dobre!!!!!!
Uwierzcie serio to jest taki stres przed wyjściem!!!!!!!!!! Ciężko to opisać nawet……
Nie zabrakło też gestu wsparcia od Julii Wieniawy:
Za ostro Was ocenili! Naprawdę było fajnej! Natalia Karczmarczyk, nie mogłam oderwać wzroku od Was! I ta sukienka…
Co sądzicie o tańcu Natsu w drugim odcinku?
