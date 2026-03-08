Najnowsza edycja "Tańca z gwiazdami" nie przestaje budzić poruszenia w mediach. Jeszcze nie opadły emocje po pierwszym odcinku tanecznego show, a telewidzowie już mierzą się z emocjami w kolejnym odcinku programu. Największą uwagę skupiła na sobie Natsu, choć na parkiecie nie zaprezentowała się najlepiej. Po ostrej krytyce ze strony jury szybko zabrała głos.

Natsu zabrała głos po krytyce w "Tańcu z gwiazdami"

Natalia Natsu Karczmarczyk to jedna z najszerszej komentowanych uczestniczek najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Choć influencerka typowana była na faworytkę, w pierwszym odcinku nie zachwyciła ani jury, ani telewidzów. Choć przez cały tydzień gwiazda relacjonowała przygotowania do drugiego tańca, jakim było tango zatańczone do piosenki "Womanizer" Britney Spears, to efekt nie zadowolił jury. Natsu została wyjątkowo surowo oceniona. Po tańcu z tancerzem Wojciechem Kuciną Natsu zdobyła najniższe noty z całego odcinka.

Choć na krytykę jury Natalia Natsu Karczmarczyk zareagowała z uśmiechem, słuchając kolejnych komentarzy, to podzieliła się swoimi emocjami z fanami na Instagramie. To właśnie tam tuż po tańcu udostępniła poruszające wyznanie.

Kochani... No co mam powiedzieć. Dałam z siebie wszystko. Przyjmuję oceny i idę dalej.Walczę tutaj ze sobą, ze swoja głową. Nie będę ukrywać, że jest mi cholernie ciężko ale się nie poddaję napisała Natsu na InstaStories.

Fani wspierają Natsu po 2. odcinku "Tańca z gwiazdami"

Zgodnie z werdyktem głosów jury oraz telewidzów w drugim odcinku show odpadła jedna para, ale nie byli to Natsu i Wojciech Kucina. Mimo małej liczby głosów zdobytych od jury, poparcie telewidzów zapewniło im możliwość konkurowania w kolejnym odcinku "Tańca z gwiazdami". O sympatii internautów świadczą ich komentarze pod tańcem pary udostępnionym na oficjalnym Instagramie programu.

Ulubiona para.

Jeju Nati wyglądała tak obłędnie!

Kocham te dynamikę czytamy głosy telewidzów.

