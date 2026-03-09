Drugi odcinek osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" już za nami. W minioną niedzielę dwanaście par zaprezentowało się na parkiecie i walczyło o uznanie jurorów i widzów. Niestety, wśród najgorzej ocenianych par znaleźli się Natalia Karczmarczyk Natsu i Wojciech Kucina. Para dała z siebie wszystko na parkiecie, ale jurorzy byli bezlitośni. Fani nie moga uwierzyć, że Iwona Pavlović przyznała Natsu zaledwie dwa punkty.

Natsu skrytykowana w "Tańcu z Gwiazdami". Pavlović ostro podsumowała występ uczestniczki

Zaledwie tydzień temu wystartowała osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Wśród uczestników najnowszego sezonu show znalazła się Natalia Karczmarczyk, znana w sieci jako Natsu. Zanim program wystartował bukmacherzy wskazywali, że to właśnie Natsu ma największe szanse na zwycięstwo w "Tańu z Gwiazdami". Niestety, dziś wiemy już, że influencerka jest jedną z najgorzej ocenianych uczestniczek osiemnastej edycji. W drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Natsu znalazła się w ogniu krytyki, a Iwona Pavlović przyznała cebrytce zaledwie dwa punkty.

Trochę mnie zatkało. Nie jestem pewna, czy tańczyłaś tango. Totalnie wypadałaś z muzyki. Pozostałe rzeczy były piękne, ale nie miały nic wspólnego z tańcem komentowała Iwona Pavlović.

Fani "Tańca z Gwiazdami" stanęli w obronie Natsu

Fani "Tańca z z Gwiazdami" po gorzkich komentarzach i niskich ocenach od jurorów dla Natsu momentanie ruszyli z komentarzami. Pod nagraniem z fragmentem występu influencerki pojawiło się mnóstwo wpisów.

Nie zasłużyłaś na 2!!

Tak po ludzku zrobiło mi się szkoda Natalii, kiedy zobaczyła tą dwójkę od Pani Iwony. Mam wrażenie, że miała łzy w oczach komentuja internauci.

W sprawie Natsu głos zabrały również byłe uczestniczki "Tańca z Gwiazdami". Bohosiewicz i Wieniawa ruszyły ze wsparciem dla Natsu.

Jakie dwa??? To było zupełnie super dobre!!!!!! grzmi Maja Bohosiewicz.

Za ostro Was ocenili! Naprawdę było fajnie! @natalia.karczmarczyk nie mogłam oderwać wzroku od Was! I ta sukienka… dodała Julia Wieniawa.

Zgadzacie się z opinią internautów? Waszym zdaniem jurorzy zbyt ostro ocenili występ Natsu?

