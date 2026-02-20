Koniec lutego obfituje w prezentacje nowości programowych największych stacji telewizyjnych. Teraz przyszedł czas na wiosenną ramówkę Telewizji Polskiej i na czerwonym dywanie pojawiły się największe gwiazdy stacji. Długa lista obejmowała m.in. Agnieszkę Woźniak-Starak, Wiktorię Gąsiewską, Aleksandrę Grysz, Annę Lewandowską, Tomasza Ciachorowskiego, Annę Gzyrę, Basię Kurdej-Szatan, Katarzynę Zielińską, Paulinę Koziejowską, Macieja Orłosia, Blankę, Rafała Mroczka, Kaję Paschalską, Katarzynę Bosacką, Justynę Dobrosz-Oracz czy Michała Milowicza. A co działo się po oficjalnej części? Paparazzi wszytsko uchwycili na tych zdjęciach!

Wiosenna ramówka TVP

Mimo niesprzyjającej, zimowej pogody, nastroje podczas ramówki TVP dopisywały. Gwiazdy nie narzekały na mróz, a wręcz przeciwnie, wykorzystywały wieczór do wspólnego świętowania. Podczas oficjalnej części zaprezentowano znane już programy i seriale, które nieustannie cieszą się ogromną popularnością, ale nie zabrakło też nowości.

Tym razem na ramówce nie pojawiła się Katarzyna Cichopek, choć jej rola w "M jak miłość" nadal jest jedną z kluczowych. Pojawił się za to Rafał Mroczek i Hanna Turnau, którzy reprezentowali ekipę Emki.

Gwiazdy TVP po prezentacji wiosennej ramówki

Zimowa aura nie zniechęciła uczestników do efektownych stylizacji i gwiazdy prezentowały spektakularne kreacje na czerwonym dywanie. Po części oficjalnej część osób zdecydowała się na powrót do domu, ale nie wszyscy. Osoby, które pozostały na drugiej części ramówki pozwoliły sobie na nieco swobodniejsze zachowanie.

Nie brakowało zabawnych selfie i tu mistrzynią okazała się Katarzyna Zielińska, która chętnie fotografowała się z Barbarą Kurdej-Szatan. Spektakularną stylizacją zaskoczyła Agnieszka Woźniak-Starak, która sprawiała jej nieco problemów po wyjściu na zewątrz. Uwagę zwróciła też Wiktoria Gąsiewska w długim futrze, która nawet na koniec bankietu nie odmówiła sobie przekąsek.

Zobaczcie wszytskie zdjęcia zza kulis ramówki TVP!

