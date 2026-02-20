W miniony czwartek 19 lutego 2026 roku Katarzyna Zielińska zaprezentowała się na ramówce TVP. Aktorka skradła show swoją spektakularną stylizacją. Tylko spójrzcie na zdjęcia z imprezy!

Katarzyna Zielińska pojawiła się na ramówce TVP

Katarzyna Zielińska to doskonale znana Polakom aktorka, która ma na swoim koncie role w takich serialach jak "M jak Miłość", "Barwy szczęścia" oraz "Zaraz wracam". Fani mogli ją zobaczyć również w takich kinowych hitach jak świąteczne "Listy do M.". Widzowie Telewizji Polskiej mogli poznać lepiej humor aktorki w programie "Kocham Cię, Polsko!", w którym pełniła rolę kapitanki drużyny, stając do telewizyjnej konkurencji z Marzeną Rogalską, która w tym sezonie poprowadzi powracający na antenę format.

Jako jedna z największych i najbardziej lubianych przez telewidzów gwiazd Katarzyna Zielińska pokazała się na ściance podczas wiosennej ramówki TVP. Jak zwykle olśniła promiennym wyglądem. Aktorka skradła show dzięki specjalnie przyszykowanej na tę okazję sukni.

Katarzyna Zielińska zachwyciła na ściance

Wśród wielu stylizacji, jakie przewijały się na czerwonym dywanie podczas wiosennej ramówki Telewizji Polskiej, to właśnie Katarzyna Zielińska postawiła na jedną z najbardziej wyróżniających się w tłumie kreacji. Aktorka zaprezentowała się w długiej sukni do ziemi z przepięknie układającego, jasnego materiału. Wyrafinowania projektowi dodała oryginalna baskinka z falbanką, która podkreśliła talię aktorki.

Iście hollywoodzkiego charakteru dodała przede wszystkim obszerna, delikatnie prześwitująca peleryna. Tak spektakularną suknię wystarczyło dopełnić jedynie minimalistyczną, srebrną torebką. Nie zabrakło też delikatnego pierścionka i subtelnie połyskujących, wiszących kolczyków, które wyeksponowano dzięki gładkiej fryzurze.

Zielińska na ściance TVP, Fot. Pawel Wodzynski/East News

Katarzyna Zielińska na ramówce, Fot. Pawel Wodzynski/East News

Zielińska pozuje na ramówce TVP, Fot. Pawel Wodzynski/East News