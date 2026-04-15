Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop zakończyli swoje małżeństwo. Informację o rozstaniu para ogłosiła we wtorek 14 kwietnia br., publikując w sieci wspólny kadr z wymownym komentarzem: "dla niektórych rozwód to koniec wspólnego świata, dla nas był początkiem nowego". Para spędziła u swego boku ponad 20 lat i jak przyznaje, rozstała się w przyjacielskich stosunkach. Jak wyglądało ich ostatnia wspólna aktywność w mediach społecznościowych? Zobaczcie tylko to nagranie.

Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Choć małżonkowie stronili od blasku fleszy i rzadko pojawiali się publicznie, przez wielu uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Nic więc dziwnego, że nagłe wieści i zakończeniu ich związku wstrząsnęły fanami gwiazdora TVN. We wtorkowe popołudnie, 14 kwietnia br. Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop ogłosili rozstanie po ponad 20 wspólnych latach.

Para poznała się w 2003 roku na jednej z imprez wspólnych znajomych. Kilka spotkań wystarczyło, by pojawiło się między nimi uczucie. Zaledwie trzy lata później na świat przyszła córka zakochanych, Zofia. Pięć lat po narodzinach dziecka, w 2011 roku para postanowiła wziąć ślub w Portugalii z dala od blasku fleszy i medialnego szumu.

Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop od początku konsekwentnie chronili swoją prywatność, a ich wspólne kadry w mediach społecznościowych były rzadkością. Zobaczcie, jak wyglądało ostatnie wspólne nagranie małżonków, przed ogłoszeniem rozstania.

Pomimo ogromnej popularności i dużej aktywności w mediach społecznościowych, Marcin Prokop należy do tych gwiazd, które bardzo chronią swoją prywatność. Na instagramowym koncie jurora "Mam Talent" próżno szukać więc rodzinnych kadrów. Marcin Prokop nie pokazuje 20-letniej córki, a i zdjęcia oraz nagrania z żoną prowadzącego "Dzień Dobry TVN", Marią Prażuch-Prokop, bywały rzadkością.

Ostatnie wspólne nagranie w towarzystwie żony Marcin Prokop opublikował na Instagramie w grudniu 2025 roku. To wtedy para postanowiła zareklamować najnowsze dzieło Marii Prażuch-Prokop, będące kulinarną opowieścią o smakach Teneryfy.

Jak smakuje Teneryfa? Wybitnie! Ale tylko jeśli za gotowanie biorą się Ewelina i Maria. Zachwyconymi testerkami ich przepisów były już dziesiątki kobiet, które brały udział w warsztatach Marysi. Moje podniebienie również się w nich zakochało (w przepisach, nie kobietach). Bardzo polecam wam więc świeżo wydany, piękny e-book, gdzie sekrety tych wszystkich wspaniałości zostały zebrane w jednym miejscu - pisał na Instagramie Marcin Prokop.

Na nagraniu pytany przez autorkę książki, czy ją czytał, deklarował, że się z nią "nie rozstaje". Wcześniej Marcin Prokop nawiązywał w mediach społecznościowych do swojej żony w lutym 2023 roku.

