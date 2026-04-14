Najnowszy wpis Marcina Prokopa na Instagramie wywołał ogromne poruszenie wśród jego fanów. Gwiazdor "Dzień dobry TVN" i "Mam talent" niespodziewanie ogłosił rozstanie ze swoją żoną - Marią Prażuch-Prokop, wydając specjalne oświadczenie w tej sprawie. Oto, jak wyglądał ich związek.

Historia miłości Marcina Prokopa i Marii Prażuch-Prokop

Historia związku Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop zaczęła się zupełnie przypadkowo - poznali się w 2003 roku na jednej z imprez u wspólnych znajomych. Choć oboje raczej stronili od tego typu wydarzeń, kilka spotkań wystarczyło, by między nimi szybko pojawiło się uczucie. Różnili się charakterami - ona była spontaniczna i otwarta, on bardziej zdystansowany i skupiony na pracy - ale właśnie te przeciwieństwa sprawiły, że stworzyli silną relację.

Moja naturalna dyspozycja to jest bycie samemu, a to nie jest dobry materiał do tworzenia relacji. Natomiast moja żona to jest osoba, która śmiało mogłaby zdobywać ośmiotysięczniki przy swojej determinacji, swoim uporze. Te cechy pozwoliły jej się przez tę skorupę przebić. Nie wiem zresztą, dlaczego to robiła, bo pewnie sporo się natrudziła i nacierpiała, bo nie zawsze byłem dla niej taki dobry. Natomiast faktem jest, że udało jej się dowiercić do jądra Ziemi mówił dziennikarz o swojej żonie w rozmowie z Żurnalistą.

Z czasem ich związek się rozwijał - w 2006 roku na świecie pojawiła się ich córka Zofia, a kilka lat później para zdecydowała się na ślub, który odbył się w 2011 roku w Portugalii, z dala od mediów. Od początku konsekwentnie chronili swoją prywatność, unikając rozgłosu i rzadko dzieląc się szczegółami życia rodzinnego. Mimo to wiadomo, że przez lata tworzyli zgrany duet, oparty na wsparciu i wzajemnym uzupełnianiu się.

Byliśmy ze sobą dopiero od roku. Chociaż przyznam, że ja od początku naszego związku chciałam mieć z Marcinem dziecko. Wiedziałam, że albo ten facet, albo żaden wyznała Prażuch-Prokop w wywiadzie dla Polki.pl

Marcin Prokop ogłosił rozstanie

We wtorkowe popołudnie media obiegła zaskakująca wiadomość o rozstaniu Marcina Prokopa i Marii Prażuch-Prokop. Para za pośrednictwem mediów społecznościowych wydała specjalne oświadczenie. Spędziła wspólnie ponad 20 lat i pozostaje w przyjacielskich stosunkach.

Tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają. Którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo, że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem. Dla niektórych rozwód to koniec wspólnego świata. Dla nas - był początkiem nowego. Innego, ale bardziej dopasowanego do tego, kim dzisiaj jesteśmy i dokąd osobno szczęśliwie zmierzamy napisał pod wspólnym zdjęciem.

