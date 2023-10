Flesz Fashion Night 2021 za nami. Wybitni projektanci i ich piękne muzy, zjawiskowe kreacje i same największe gwiazdy polskiego show biznesu - tak w skrócie można byłoby opisać czwartkowy wieczór. Jednak to, co działo się na jednej z największych imprez modowych w Polsce tak naprawdę trudno opisać słowami. To po prostu trzeba zobaczyć! Dlatego mamy dla Was wyjątkowe wideo, dzięki któremu przeniesiecie się na tą wyjątkową galę!

Flesz Fashion Night 2021. Zobaczcie wyjątkową relację z jednej z największych modowych imprez w Polsce

W czwartek 2. września podczas gali Flesz Fashion Night mogliśmy podziwiać dzieła najzdolniejszych polskich projektantów oraz kreacje towarzyszących im muz jak i zaproszonych na wydarzenie gości. Wśród gwiazd pojawiły się między innymi Julia Wieniawa (muza Łukasza Jemioła), Paulina Krupińska (muza Bizuu), czy też Małgorzata Rozenek (muza Paprocki&Brzozowski)

AKPA/ fot. Baranowski

Ogromne wrażenie na gali zrobiła między innymi wyrazista kreacja Joanny Horodyńskiej muzy MMC uszyta z 35 metrów plisowanego jedwabiu. Głośno było także wokół drugiej muzy duetu MMC, Katarzyny Warnke - kreacja aktorki została okrzyknięta jedną z najodważniejszych podczas gali Flesz Fashion Night.

AKPA/ Jacek Kurnikowski

Co jeszcze działo się na gali? Koniecznie zobaczcie naszą relację z Flesz Fashion Night 2021, którą możecie zobaczyć w wideo powyżej! O tym wyjątkowym wieczorze będziemy pamiętać bardzo długo!