Flesz Fashion Night 2021: Klaudia Halejcio w wyjątkowej sukience z wielką kokardą

Jubileuszowy pokaz Łukasza Jemioła przyciągnął całe mnóstwo gwiazd - nie ma się co dziwić, projektant świętował bowiem dziesięciolecie swojej pracy! Paulina Sykut-Jeżyna , Klaudia Halejcio , Anna Wendzikowska i Dorota Czaja postanowiły założyć mini (lub midi z rozporkiem!) i pochwalić się swoimi pięknymi nogami. Paulina Sykut założyła tego wieczoru krótką, asymetryczną sukienkę z długim rękawem i frędzlami . Błyszcząca kreacja (ładnie podkreślająca dekolt aktorki) to projekt polskiej marki Thecadess . Prezenterka dodała sobie wzrostu wysokimi szpilkami od Christiana Loubutina . Klaudia Halejcio postawiła na różowo-biały wzór z modnym, „wystrzępionym’’ wykończeniem . Fason tej rozkloszowanej sukienki od Bizuu dobrze pasuje do figury aktorki: wysmukla, podkreśla talię, dodaje dziewczęcego uroku. Anna Wendzikowska wybrała sukienkę od Łukasza Jemioła w kolorze ciepłej moreli . Opływający ciało materiał, luźny fason i długość ultra-mini, a do tego cieliste szpilki Casadei - efekt superdługich nóg osiągnięty! Do stylizacji Ania dobrała czarne akcesoria Tous : małą torebkę, wisiorek i pierścionek. Dorota Czaja miała na sobie białą, asymetryczną sukienkę projektu Violi Piekut . Kreacja z tyłu sięgała za kolana, z przodu zaś kończyła się znacznie wyżej! Aktorka zestawiła ją z zamszowymi szpilkami marki Santonio (ich oryginalny fason nam się spodobał!) oraz bransoletką Fuerza . Wybór jest naprawdę trudny! Obejrzyjcie zdjęcia i zagłosujcie na swój typ! Zobacz także: Joanna Krupa, Anna Wendzikowska, Katarzyna Sokołowska. Bitwa na nogi :) Paulina Sykut Klaudia Halejcio Anna Wendzikowska Dorota Czaja