Flesz Fashion Night 2021: Zjawiskowa Paulina Krupińska muzą Bizuu. O jej kreacji mówiono za kulisami

Paulina Sykut-Jeżyna zachwyciła w kreacji od duetu Bizuu na piątej edycji Flesz Fashion Night. Paulina jest w szóstym miesiącu ciąży, a w tej kreacji promienieje. Idealnie pasuje do niej złota góra przenikająca się z herbacianym kolorem dołu. Jak się dowiedzieliśmy suknia jest wykonana z jedwabnej organzy oraz żakardu. Paulinie towarzyszą projektantki i właścicielki marki Zuzanna Wachowiak i Blanka Jordan czyli duet Bizuu. Paulina Sykut-Jeżyna muzą Bizuu na Flesz Fashion Night Do czego nawiązuje kreacja Pauliny i projektantek? Jesteśmy w trakcie pracy nad kolekcją Bizuu na sezon, także projekt powstawał kilka miesięcy. Zarówno sukienka naszej Muzy - Pauliny Sykut-Jeżyny, jak i Zuzanny i Blanki, nawiązywać będą do nowej kolekcji BIZUU - SS2017!! Jest to premiera pierwszych projektów na przyszły sezon! Zdobienia na żakardzie powstały na zamówienie i według projektu Bizuu, a utkane zostały na specjalnych krosnach we Francji - zdradza Party.pl Bizuu. To co zobaczyliśmy dziś wieczorem na Paulinie Sykut-Jeżynie i duecie Bizuu, to zapowiedź tego co zobaczmy w nowej kolekcji, która dopiero powstaje. My jesteśmy pod wrażeniem. Zobacz zdjęcia Pauliny Sykut-Jeżyny z Flesz Fashion Night. Zobacz także: Kto w tym roku został muzą na Flesz Fashion Night duetu Bizuu? Zdradziły same projektantki! WIDEO Bajkowa Paulina Sykit-Jeżyna w sukni Bizuu na Flesz Fashion Night Paulina Sykut Jeżyna w ciąży z duetem Bizuu na Flesz Fashion Night. Zgrane trio. Wyglądała bosko!