Pola Wiśniewska chętnie relacjonuje swoje prywatne życie za pośrednictwem Instagrama, świetnie realizując się jako mama i influencerka. Na swoim profilu opublikowała wymowny wpis, który może być interpretowany jako zapowiedź wieści o rozstaniu z Michałem Wiśniewskim. Sprawdź, co napisała żona Michała Wiśniewskiego.

Pola Wiśniewska w wymownym wyznaniu tuż oświadczeniem ws. rozstania

Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski oficjalnie stali się małżeństwem w 2020 roku, choć to dopiero po odnowieniu przysięgi w 2022 roku para zorganizowała huczne wesele. W ostatnich miesiącach w mediach głośno było o kryzysie w ich małżeństwie, a doniesienia te podsycały komentarze internautów czujnie przyglądających się Michałowi i Poli w mediach społecznościowych. 18 marca przed południem żona piosenkarza udostępniła na swoim Instagramie wymowny wpis, nawiązując do ostatnich miesięcy swojego życia, a także nieuniknionych zmian.

Ostatnio dzieje się tak wiele i to jest naprawdę szalony czas, ale w całym tym zamieszaniu czuję dużo spokoju. Zmiana zawsze wiąże się z ruchem, a ruch czasem wywołuje wiatr, dlatego nie traćmy zaufania i wiary w to, co przed nami, nawet jeśli teraz jest intensywnie, nawet jeśli się boimy.

W dalszych słowach Pola podzieliła się także refleksją na temat strachu przed zmianami, motywując swoich odbiorców do śmiałości w podejmowaniu odważnych decyzji.

Strach wydaje się ogromny, kiedy stoimy przed nim i się mu przyglądamy, ale kiedy w końcu wchodzimy w to, często okazuje się dużo płytszy, niż myślałyśmy. Do przejścia. Dlatego nie rezygnujmy. Nie dostaniemy tego, czego chcemy, zostając tam, gdzie jesteśmy dodała Wiśniewska.

Kilka godzin po dodaniu wpisu do sieci trafiło oświadczenie Michała Wiśniewskiego potwierdzające koniec związku z Polą Wiśniewską. Przypadek?

Michał Wiśniewski w szczerym oświadczeniu o końcu małżeństwa z Polą Wiśniewską

To Michał Wiśniewski potwierdził rozstanie z Polą. Piosenkarz opublikował na swoim profilu na Instagramie oświadczenie, przekazując całą prawdę na temat ich relacji.

Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz powiedział Wiśniewski.

W dalszej części swojego komunikatu otworzył się w sprawie swoich emocji i wyraził nadzieję, że nadchodzący proces rozwodowy będzie dla niego i Poli jak najmniej bolesny.

