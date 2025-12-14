Księżna Kate i książę William w okresie świąt Bożego Narodzenia kontynuują wyjątkową tradycję zapoczątkowaną przez królową Elżbietę II. Choć ich obowiązki na co dzień skupiają się na społeczeństwie i działalności charytatywnej, w grudniu szczególną uwagę poświęcają własnemu personelowi. Świąteczny czas jest dla nich okazją, by okazać wdzięczność tym, którzy wspierają ich na co dzień. Według królewskiego reportera Richarda Palmera, para książęca traktuje pracowników "jak rodzinę".

Świąteczne przyjęcie w Londynie i osobiste prezenty - tak Kate i William traktują pracowników

Brytyjska rodzina królewska od dekad jest na ustach nie tylko rodzimych, ale i zagranicznych mediów. Ogromne emocje wzbudzają m.in. szokujące skandale z udziałem royalsów, jak chociażby zażyłość brata Karola III z Epsteinem, co skutkowało pozbawieniem księcia Andrzeja tytułów i innych przywilejów. Zainteresowaniem cieszą się też niezwykle udane stylizacje członków rodziny królewskiej, ich publiczne gesty i wypowiedzi, a także wielopokoleniowe tradycje, a tych jest naprawdę dużo.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia księżna Kate i książę William kontynuując wyjątkową tradycję zapoczątkowaną przez królową Elżbietę II, również wręczają osobiste prezenty swoim pracownikom. Jak podaje "The Mirror", pracownicy z co najmniej rocznym stażem pracy zazwyczaj mogą otrzymują na bon upominkowy lub książkę. Każdego roku książęca para organizuje również specjalne świąteczne przyjęcie dla swojego personelu w eleganckiej restauracji w Londynie. To wydarzenie stało się już stałym punktem królewskiego kalendarza.

Oprócz dbania o swoich pracowników, Kate i William intensywnie angażują się w działania społeczne. Na początku grudnia Księżna poprowadziła koncert "Together At Christmas" w opactwie westminsterskim, którego celem było uhonorowanie lokalnych bohaterów — wolontariuszy i działaczy. Z kolei książę William, nawiązując do pracy swojej matki, księżnej Diany, w 2024 roku osobiście wydawał świąteczny obiad w schronisku The Passage.

Król Karol III kontynuuje rodzinne tradycje wręczania prezentów personelowi

Obecny monarcha, król Karol III, również kontynuuje część rodzinnej tradycji. Według byłego lokaja Granta Harrolda, król zostawia drobne prezenty w szafkach personelu. W jego czasach były to na przykład puszki z łososiem, młynki do soli i pieprzu, filiżanki do herbaty czy szklanki do whisky. Takie gesty, choć symboliczne, pokazują przywiązanie i szacunek do codziennej pracy królewskiego zespołu.

Królowa Camila włącza się w świąteczne działania na rzecz najmłodszych

W świąteczne przygotowania aktywnie włącza się również królowa Camila. Każdego roku zaprasza dzieci z dwóch organizacji charytatywnych do Clarence House. Tam wspólnie dekorują jedno z królewskich drzewek, dając najmłodszym radość i niezapomniane wspomnienia.

Zobacz także: