5 grudnia 2025 roku w Opactwie Westminsterskim w Londynie odbył się piąty koncert kolędowy "Together at Christmas". Tematem przewodnim tegorocznej edycji była "Miłość we wszystkich jej formach".

Na wydarzeniu obecnych było około 1600 gości. Tradycyjnie koncert miał charakter wzruszający i rodzinny, a jego celem było promowanie wartości bliskich rodzinie królewskiej.

Rodzina królewska i gwiazdy na koncercie „Together at Christmas”

Wśród uczestników wydarzenia znalazła się nie tylko księżna Kate, ale także jej mąż książę William oraz dzieci: książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis. Obecność całej rodziny królewskiej dodała wydarzeniu wyjątkowego znaczenia.

Koncert zaszczyciło również wielu znanych gości, m.in. aktorka Kate Winslet, aktor Chiwetel Ejiofor, piosenkarka Katie Melua oraz aktorka Hannah Waddingham.

Stylizacja księżnej Kate zachwyciła wszystkich gości

Księżna Kate jak zwykle olśniła swoim wyglądem. Tego dnia założyła elegancki płaszcz marki Caroline Walker w kolorze ciemnozielonym, który był przeróbką stylizacji z 2021 roku. Do tego dobrała kołnierz ze sztucznego futra od Troy London oraz zamszowe botki Ralpha Laurena. Jej biżuteria składała się z kolczyków z białego złota z diamentami, które subtelnie podkreślały całą stylizację.

Stylizacja Kate po raz kolejny przyciągała uwagę wszystkich zgromadzonych. Poniżej możecie zobaczyć galerię zdjęć z tego wydarzenia!

Symboliczne znaczenie koncertu kolędowego

Koncert "Together at Christmas" nie tylko celebruje okres świąteczny, ale także promuje jedność i bliskość. Księżna Kate w liście do gości napisała:

Boże Narodzenie to czas, który przypomina nam, jak głęboko nasze życia są ze sobą splecione - cytuje magazyn People fragment listu księżnej Kate do gości

Wydarzenie stanowi kontynuację tradycji zapoczątkowanej w 2021 roku przez księżną, która w czasie pandemii COVID-19 chciała zjednoczyć społeczeństwo poprzez wspólne kolędowanie.

Chris Jackson/Press Association/East News

Jordan Pettitt/Press Association/East News

Fot. Victoria Jones/Shutterstock

Fot. Aaron Chown/Associated Press/East News

Fot. Aaron Chown/Press Association/East News

Zobacz także: