Wieczorem 3 grudnia 2025 roku na Zamku Windsor odbył się uroczysty bankiet państwowy. Gospodarzami wydarzenia byli król Karol III i królowa Kamila, którzy gościli prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera wraz z małżonką Elke Budenbender. Na chwilę przed rozpoczęciem tej prestiżowej uroczystości, księżna Kate i książę William udostępnili oficjalne zdjęcie zrobione w jednej z sal zamku.

Fotografia natychmiast obiegła media społecznościowe, wzbudzając ogromne poruszenie. Internauci zwrócili szczególną uwagę na wyjątkową stylizację księżnej Kate.

Księżna Kate pokazała się w spektakularnej kreacji. Założyła tiarę, którą Elżbieta II miała tylko raz

Księżna Kate przyciągnęła uwagę wszystkich swoją spektakularną stylizacją. Miała na sobie długą, wieczorową suknię autorstwa brytyjskiej projektantki Jenny Packham. Suknia, utrzymana w stonowanej kolorystyce, idealnie podkreślała sylwetkę księżnej i wpisywała się w estetykę dworskiej elegancji. Największe emocje wzbudziła jednak tiara, którą miała na głowie księżna. Była to tiara królowej Wiktorii - wyjątkowy klejnot o bogatej historii, symbolizujący ciągłość brytyjskiej monarchii. Internauci szybko zauważyli, że tiara ta była niezwykle rzadko widywana - ostatni raz miała ją na sobie Elżbieta II prawie 20 lat temu i tylko ten jeden raz.

Stylizacja księżnej Kate, określana przez media jako jedno z najpiękniejszych wcieleń elegancji księżnej Walii, podkreśliła jej miejsce w rodzinie królewskiej jako kobiety godnej reprezentowania monarchii na arenie międzynarodowej.

Istotną rolę podczas wydarzenia odegrają książę i księżna Walii, których pozycja jako kluczowych przedstawicieli monarchii w relacjach międzynarodowych stale rośnie przekazał „The Independent”.

Warto też przypomnieć, że tego niedawno media obiegło nagranie z ukrycia, na którym widać, jak książę William traktuje księżną Kate, gdy nikt ich nie obserwuje.

Księżna Kate w tiarze królowej Wiktorii. Zaskakujące zdjęcie z Windsoru Rex Features/East News

Uroczysta kolacja w Zamku Windsor

Od 3 do 5 grudnia Zamek Windsor stał się centrum międzynarodowej uwagi. Król Karol III i królowa Kamila gościli prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera oraz jego żonę, Elke Budenbender. Celem wizyty była wymiana dyplomatyczna, wzmocnienie relacji brytyjsko-niemieckich oraz celebrowanie wspólnych wartości europejskich.

Księżna Kate w tiarze królowej Wiktorii. Zaskakujące zdjęcie z Windsoru Rex Features/East News

W ramach wizyty odbył się bankiet państwowy, który zorganizowano w jednej z najbardziej reprezentacyjnych sal Zamku Windsor. Obecność członków rodziny królewskiej, w tym księżnej Kate i księcia Williama, podkreśliła rangę wydarzenia. Co ciekawe, w uroczystości udział wzięła również znana supermodelka Claudia Schiffer.

Zobacz także: Księżna Kate pierwszy raz od dwóch lat na czerwonym dywanie. Co za olśnienie!