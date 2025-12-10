W brytyjskiej rodzinie królewskiej nastąpiła prawdziwa rewolucja. Karol III postanowił złamać trwającą od dwóch stuleci tradycję i powierzył kierownictwo Royal Mews kobiecie. Nową szefową królewskich stajni została 52-letnia pułkownik Erica Bridge, doświadczona wojskowa z imponującym dorobkiem zawodowym. Dotychczas stanowisko to piastował pułkownik Toby Browne, który od 15 lat zarządzał Royal Mews.

Karol III przełamuje 200-letnią tradycję. Kim jest Erica Bridge?

Erica Bridge to absolwentka Uniwersytetu w Newcastle i matka trójki dzieci. Od 30 lat służy w armii, a w swoim wojskowym dorobku może pochwalić się historycznym osiągnięciem, była pierwszą kobietą dowódcą King’s Troop Royal Horse Artillery, elitarnej jednostki odpowiedzialnej za wojskowe parady konne. Zanim objęła nowe stanowisko, Bridge pełniła funkcję attaché obrony w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Rzymie. Karol III osobiście wybrał ją na to prestiżowe stanowisko po serii rozmów z kilkoma kandydatami.

Jakie obowiązki przejmie nowa szefowa Royal Mews?

Jako szefowa Royal Mews Erica Bridge będzie zarządzać całą królewską infrastrukturą transportową. Odpowiadać będzie za opiekę nad końmi, zarządzanie flotą pojazdów od klasycznych powozów po nowoczesne limuzyny, oraz planowanie przejazdów podczas uroczystości państwowych.

W zakres jej obowiązków wchodzi także organizacja transportu na coroczne wydarzenia, takie jak Royal Ascot i Trooping the Colour, jak również koordynacja przejazdów w trakcie wizyt państwowych. Jej zadaniem będzie zapewnienie najwyższego standardu obsługi dla rodziny królewskiej.

Royal Mews przenosi się do Windsoru

Zmiany obejmą nie tylko kierownictwo, ale również lokalizację królewskich stajni. Royal Mews, dotychczas mieszczące się przy Pałacu Buckingham w Londynie, mają zostać przeniesione do zamku Windsor. Już teraz Erica Bridge odbywa tam szkolenie u boku Toby’ego Browne’a, biorąc udział w przygotowaniach do wizyt oficjalnych. Decyzja o przeniesieniu stajni jest postrzegana jako kolejny krok w stronę modernizacji monarchii. Windsor staje się coraz ważniejszym centrum działalności brytyjskiego dworu, co wpisuje się w strategię Karola III.

Modernizacja dworu pod rządami Karola III

Według informacji podanych przez "The Times": "Co drugi pracownik brytyjskiej rodziny królewskiej to kobieta, a Karol III zamierza nie zaburzać tych proporcji". Erica Bridge jest symbolem otwarcia monarchii na zmiany i wzmocnienia pozycji kobiet w jej strukturach. Nowa szefowa Royal Mews została doceniona przez monarchę za swoje kompetencje przywódcze, wiedzę z zakresu logistyki oraz doświadczenie w zarządzaniu personelem i końmi. Źródło cytowane przez "The Times" podkreśla, że Erica Bridge posiada dogłębną wiedzę w zakresie zarządzania końmi, planowania ceremonii oraz operacji logistycznych.

Decyzja Karola III o powierzeniu Erice Bridge stanowiska szefowej Royal Mews to nie tylko zmiana personalna, ale również istotny krok w kierunku przełamywania konserwatywnych struktur panujących w brytyjskiej monarchii.

