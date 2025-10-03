Stacja TTV pokaże swoim widzom wyjątkowy odcinek programu z Jackiem Wójcikiem. Przedstawiciele stacji za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowali przejmujący wpis o Jacku i poinformowali, jak chcą uczcić jego pamięć.

Reklama

Po pogrzebie Jacka Wójcika TTV wyemituje "Orzeł czy reszka" z jego udziałem

1 października 2025 roku późnym wieczorem Dagmara Kaźmierska poinformowała, że Jacek Wójcik nie żyje. Był to prawdziwy cios nie tylko dla jego najbliższych, ale również dla widzów, którzy uwielbiali jego poczucie humoru i podejście do świata. Jacek Wójcik zdobył popularność dzięki udziałowi w "Królowych życia", gdzie występował u boku głównej bohaterki, Dagmary Kaźmierskiej. Program jednak zdjęto z anteny, a relacja Dagmary i Jacka mocno się ochłodziła.

Stacja TTV nie zapomniała jednak o Jacku i niedawno zaprosili go do udziału w jednym z odcinków "Orzeł czy reszka". Produkcja z jego udziałem została wyemitowana we wrześniu, ale teraz władze stacji podjęły decyzję o ponownej emisji programu. O wszystkim poinformowali za pośrednictwem Instagrama. Ten wpis porusza do łez.

Śmierć Jacka zasmuciła nas wszystkich, ale sam Jacek zapewne chciałby żebyśmy się śmiali i żyli pełnią życia. W sobotę o 16:05 zobaczycie powtórkę odcinka programu Orzeł czy Reszka z jego udziałem.Taki był Jacek- głodny na życie, zabawny, nietuzinkowy. Takim go zapamiętamy informuje TTV.

Wpis stacji i zapowiedź odcinka programu z Jackiem Wójcikiem poruszyła wszystkich. Pojawiło się sporo komentarzy, a wśród nich nie brakuje wpisów od gwiazd, które osobiście znały Jacka.

Tęsknimy, tak bardzo kochany pozytywny człowiek mój kochany Jacuś napisała Laluna, a Kotońscy czy Big Boy z ''Gogglebox. Przed telewizorem'' dodali wymowne czarne serduszka.

Obejrzycie powtórkę programu "Orzeł czy reszka" z Jackiem Wójcikiem?

Kiedy pogrzeb Jacka Wójcika?

Po śmierci Jacka Wójcika władze TTV przekazały od rodziny Jacka informacje o dacie pogrzebu. Uroczystość ostatniego pożegnania została zaplanowana na najbliższą sobotę, 4 października. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku.

Przypominamy, że ostatnio wyszło na jaw, co Jacek Wójcik powiedział Edycie godzinę przed śmiercią. Edzia w rozmowie z Faktem wyznała wówczas, że Jacek miał powiedzieć, że nie chce żeby Dagmara Kaźmierska pojawiła się na jego pogrzebie. Kaźmierska miała już dość i podsumowała komentarze Edzi po śmierci Jacka.

Zobacz także: