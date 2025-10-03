1 października 2025 roku media obiegła wstrząsająca wiadomość o śmierc Jacka Wójcika, jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy programu „Królowe życia” emitowanego w TTV. Jego odejście było nagłe i zaskoczyło wszystkich. Oficjalna przyczyna zgonu nie została jeszcze ujawniona.

Jacek Wójcik zyskał ogromną popularność dzięki swojej barwnej osobowości i charakterystycznemu poczuciu humoru, które przez lata bawiło widzów. W ostatnim czasie występował również w programie „Orzeł, czy reszka” u boku Edyty Nowak-Nawary. Ich odcinek wyemitowano zaledwie dwa tygodnie przed jego śmiercią.

Edyta Nowak-Nawara ujawnia ostatnie słowa Jacka Wójcika

Kilka godzin po informacji o śmierci Jacka Wójcika głos zabrała jego przyjaciółka i ekranowa partnerka z ostatnich lat, Edyta Nowak-Nawara. W rozmowie z mediami Edzia ujawniła, co powiedział jej Jacek na godzinę przed swoją śmiercią:"Jeszcze godzinę przed śmiercią prosił mnie i swojego kolegę, żeby ona nie przychodziła na pogrzeb” wyznała Edzia, a chodziło o Dagmarę Kaźmierską.

My zaczęliśmy razem grać, żeby się od niej odłączyć. Nie chcemy mieć z nią nic wspólnego. Wiem, że to przykre, ale taka była jego ostatnia prośba. Musimy ją uszanować Edzia powiedziała dla Faktu.

Dagmara Kaźmierska reaguje na słowa Edzi

Po tym, jak w mediach pojawił się komentarz Edzi internauci zaczęli wspierać Dagmarę Kaźmierską. Spora część internautów zwraca uwagę na zachowanie Edzi, które - ich zdaniem- w obliczu śmierci przyjaciela, nie powinna się publicznie wypowiadać i krytykować Dagmary. "Pani Edzia to przeszła samą siebie hejtowaniem na Panią Dagmarke" napisała jedna z internautek, a Kaźmierska od razu jej odpowiedziała.

Pani Edzia to chyba nigdy nie powie sobie DOŚĆ. Podejrzewam, że nawet odejście DŻEJKA nie skłoni Jej do refleksji napisała Dagmara Kaźmierska.

Pogrzeb Jacka Wójcika odbędzie się w Kłodzku

Ceremonia pogrzebowa Jacka Wójcika odbędzie się w sobotę, 4 października 2025 roku o godzinie 10:00. Miejscem pożegnania będzie kaplica cmentarna przy ul. Dusznickiej w Kłodzku. Uroczystość odbędzie się zgodnie z wolą zmarłego. Rodzina oraz najbliżsi znajomi zadbają o to, aby jego ostatnie życzenia zostały uszanowane.

Śmierć Jacka Wójcika to ogromna strata dla świata telewizji rozrywkowej. Jego charyzma, poczucie humoru i autentyczność na zawsze pozostaną w pamięci widzów programu „Królowe życia”.

