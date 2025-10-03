Kaźmierska ma dość. Tak podsumowała gorzkie komentarze Edzi po śmierci Jacka
Tuż po tym, jak poinformowano o śmierci Jacka Wójcika jego przyjaciółka Edzia zaskoczyła wyznaniem. W rozmowie z mediami powiedziała, że Jacek nie chciał żeby Dagmara Kaźmierska pojawiła się na jego pogrzebie. Internauci stanęli po stronie Dagmary, a celebrytka podsumowała zachowanie Edzi.
1 października 2025 roku media obiegła wstrząsająca wiadomość o śmierc Jacka Wójcika, jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy programu „Królowe życia” emitowanego w TTV. Jego odejście było nagłe i zaskoczyło wszystkich. Oficjalna przyczyna zgonu nie została jeszcze ujawniona.
Jacek Wójcik zyskał ogromną popularność dzięki swojej barwnej osobowości i charakterystycznemu poczuciu humoru, które przez lata bawiło widzów. W ostatnim czasie występował również w programie „Orzeł, czy reszka” u boku Edyty Nowak-Nawary. Ich odcinek wyemitowano zaledwie dwa tygodnie przed jego śmiercią.
Edyta Nowak-Nawara ujawnia ostatnie słowa Jacka Wójcika
Kilka godzin po informacji o śmierci Jacka Wójcika głos zabrała jego przyjaciółka i ekranowa partnerka z ostatnich lat, Edyta Nowak-Nawara. W rozmowie z mediami Edzia ujawniła, co powiedział jej Jacek na godzinę przed swoją śmiercią:"Jeszcze godzinę przed śmiercią prosił mnie i swojego kolegę, żeby ona nie przychodziła na pogrzeb” wyznała Edzia, a chodziło o Dagmarę Kaźmierską.
My zaczęliśmy razem grać, żeby się od niej odłączyć. Nie chcemy mieć z nią nic wspólnego. Wiem, że to przykre, ale taka była jego ostatnia prośba. Musimy ją uszanować
Dagmara Kaźmierska reaguje na słowa Edzi
Po tym, jak w mediach pojawił się komentarz Edzi internauci zaczęli wspierać Dagmarę Kaźmierską. Spora część internautów zwraca uwagę na zachowanie Edzi, które - ich zdaniem- w obliczu śmierci przyjaciela, nie powinna się publicznie wypowiadać i krytykować Dagmary. "Pani Edzia to przeszła samą siebie hejtowaniem na Panią Dagmarke" napisała jedna z internautek, a Kaźmierska od razu jej odpowiedziała.
Pani Edzia to chyba nigdy nie powie sobie DOŚĆ. Podejrzewam, że nawet odejście DŻEJKA nie skłoni Jej do refleksji
Pogrzeb Jacka Wójcika odbędzie się w Kłodzku
Ceremonia pogrzebowa Jacka Wójcika odbędzie się w sobotę, 4 października 2025 roku o godzinie 10:00. Miejscem pożegnania będzie kaplica cmentarna przy ul. Dusznickiej w Kłodzku. Uroczystość odbędzie się zgodnie z wolą zmarłego. Rodzina oraz najbliżsi znajomi zadbają o to, aby jego ostatnie życzenia zostały uszanowane.
Śmierć Jacka Wójcika to ogromna strata dla świata telewizji rozrywkowej. Jego charyzma, poczucie humoru i autentyczność na zawsze pozostaną w pamięci widzów programu „Królowe życia”.
Zobacz także: