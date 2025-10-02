W środę, 1 października 2025 roku, media obiegła szokująca informacja o śmierci Jacka Wójcika. Popularny uczestnik programu „Królowe życia” emitowanego w TTV miał zaledwie 55 lat. Jego nagłe odejście wywołało falę komentarzy wśród fanów i bliskich, którzy nie kryją zaskoczenia i smutku.

Reklama

Jacek Wójcik przez lata zyskał sympatię widzów dzięki swojej obecności w hicie TTV. Był postacią barwną, rozpoznawalną, a jego zabawne pomysły uwielbiali fani "Królowych życia". Po śmierci celebryty głos zabrała jego przyjaciółka, Edyta Nowak-Nawara i w rozmowie z dziennikiem ujawniła, co Jacek Wójcik powiedział jej na godzinę przed śmiercią. Te słowa dotyczyły Dagmary Kaźmierskiej!

Nagła śmierć Jacka Wójcika w wieku 55 lat

Jacek Wójcik zmarł 1 października 2025 roku. Gwiazdor "Królowych życia" odszedł niespodziewanie w wieku 55 lat i już wiadomo, że jego pogrzeb odbędzie się 4 października o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku. Ceremonia będzie miała charakter uroczysty, a rodzina i najbliżsi znajomi chcą, by przebiegła zgodnie z życzeniami samego Jacka.

Wójcik był jedną z najbardziej barwnych postaci programu „Królowe życia”, emitowanego przez stację TTV. Zyskał ogromną sympatię widzów i przez lata związany był zawodowo z Dagmarą Kaźmierską, z którą tworzył rozpoznawalny duet. W ostatnich latach jego ekranową partnerką została Edyta Nowak-Nawara, z którą wystąpił w programie „Orzeł, czy reszka”. Odcinek z Jackiem Wójcikiem był emitowany w telewizji zaledwie dwa tygodnie temu.

Jacek Wójcik nie żyje. Edyta ujawnia, co powiedział godzinę przed śmiercią

Tuż po informacji o śmierci głos zabrała Edyta Nowak-Nawara, przyjaciółka Wójcika. W rozmowie z „Faktem” ujawniła, że Jacek tuż przed odejściem podzielił się z nią swoją ostatnią prośbą. Okazało się, że dotyczyła ona osoby, która przez wiele lat była z nim silnie związana, czyli Dagmary Kaźmierskiej. Edyta Nowak zdradziła, że Jacek nie chciał, by jego dawna znajoma pojawiła się na jego pogrzebie.

Jeszcze godzinę przed śmiercią, prosił mnie i swojego kolegę, żeby ona nie przychodziła na pogrzeb - wyznała Edyta Nowak-Nawara w rozmowie z 'Faktem'

Edzia z "Królowych życia" podkreśliła, że Jacek nie chciał być już łączony z Dagmarą Kaźmierską:

My zaczęliśmy razem grać, żeby się od niej odłączyć. Nie chcemy mieć z nią nic wspólnego. Wiem, że to przykre, ale taka była jego ostatnia prośba. Musimy ją uszanować - podkreśliła Edyta z 'Królowych życia'

Sądzicie, że Dagmara Kaźmierska faktycznie nie pojawi się na pogrzebie Jacka Wójcika?

Dagmara Kaźmierska w przejmującym wyznaniu po śmierci Jacka Wójcika fot. Instagram queen_of_life_77

Zobacz także:

Reklama